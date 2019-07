Pusher sempre più giovani Ragazzo di 17 anni nei guai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA FERMO Lotta senza frontiere allo spaccio, massimizzati i controlli delle forze dell'ordine lungo la costa tra Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio passando per Lido Tre Archi. E' guerra aperta contro coloro che inondano il litorale di cocaina, eroina, marijuana, hashish, droghe sintetiche. I carabinieri di Porto Sant'Elpidio con l'unità cinofila della Guardia di Finanza di Fermo ieri hanno predisposto un servizio di contrasto allo spaccio e si è scoperto che in pieno giorno e in pieno centro, a Villa Murri di Porto...