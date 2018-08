«Puntiamo sulle scarpe per rilanciare il centro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'IMPEGNO FERMO Vetrine ancora da allestire, pacchi per terra e un po' di confusione. A partire, i corner calzaturieri, sono partiti. Ma per ora non decollano. Gli angoli che otto negozi del centro hanno allestito con scarpe di vario tipo incuriosiscono senza convincere. Certo, il momento non è dei migliori, con i saldi a farla da padrone. Ma quando, se non adesso, per dare il via alla novità? Perché di novità si tratta. Un progetto a metà tra Comune e Camera di commercio per risollevare le attività del centro. L'allestimentoNe sono...