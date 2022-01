Provincia e nuove infrastrutture «Il Fermano è pronto a decollare»

L'INTERVISTA

FERMO Un anno che si chiude, a livello politico, con la vittoria alle elezioni provinciali, un 2022 appena iniziato con tanti progetti in attesa di concretizzarsi. Il consigliere regionale Andrea Putzu tira le somme, sul lavoro in Regione, come sul partito, Fratelli d'Italia, di cui è dirigente.

Partendo dalle Provinciali, quanto sente sua la vittoria del sindaco Michele Ortenzi e della vostra lista?

«La sento mia e di Fratelli d'Italia, ma è una vittoria del territorio che ha saputo puntare su un progetto e una squadra che vogliono incidere positivamente sul Fermano. Qualcuno sosteneva di aver fatto un capolavoro politico».

E invece?

«Francamente mi pare che il capolavoro sia stato il nostro, risultati alla mano. Ma ripeto, più che una vittoria di parte è la vittoria di tutto il Fermano, del sindaco di Fermo Calcinaro, dei piccoli Comuni che hanno voglia di essere rappresentati ed ascoltati».

Per le amministrative della prossima primavera che prospettive vede?

«Si vota in diverse municipalità, le più grandi nel Fermano sono Porto San Giorgio e Sant'Elpidio a Mare, dove stiamo dialogando con gli alleati e le forze civiche, dobbiamo lavorare a una proposta convincente e ad un centrodestra coeso». Quelle delle infrastrutture rimane uno dei temi centrali per le Marche».

Ma che passi avanti si sono fatti nell'ultimo anno?

«Intanto ricorderei la riapertura dopo 8 anni del ponte di Rubbianello. La Regione ha fatto la sua parte per sbloccare finalmente quest'opera, sono orgoglioso di aver firmato la proposta di legge che ha stanziato un milione di euro subito per finire i lavori e aprire il ponte dalla scorsa estate. Le priorità sono state individuate, dalla Lungotenna che sarà collegata con il casello di Porto Sant'Elpidio e potenziata per raggiungere velocemente Campiglione dove sorgerà il nuovo ospedale».

E poi?

«Un'altra infrastruttura senza dubbio molto importante sarà quella che darà uno sfogo dal casello di Civitanova alla zona al confine tra Sant'Elpidio a Mare e Porto».

Ma il tema autostrade resta sempre attuale: continuano le file e crescono le polemiche. Tra terza corsia e arretramento che posizione prende?

«Io tifo per l'opera che si conclude prima e risolve le criticità ormai note ed evidenti a tutti, che ci trasciniamo da tanti anni. Non sono contrario ad alcuna soluzione, ma non possiamo permetterci di perdere altri anni, dico di andare avanti con il progetto che può iniziare a concretizzarsi in tempi più snelli».

Sulle scogliere nella sua Porto Sant'Elpidio?

«Abbiamo messo 3 milioni di euro per il primo stralcio dell'opera sul lungomare sud, all'interno delle risorse del Pnrr per la mitigazione del rischio idrogeologico. La difesa della costa è stata attesa per troppi anni. Ho garantito ai cittadini e all'amministrazione comunale la massima attenzione e questi fondi sono un altro passo avanti per concretizzare l'avvio delle opere che sono attese da tempo».

Nel campo del turismo, essendo presidente dell'apposita Commissione, che prospettive vede?

«Vedo una giunta con le idee chiare. Puntare sul ct della Nazionale, il marchigiano Roberto Mancini, è stata sicuramente una scelta vincente in termini di visibilità».

Cos'è stato fatto?

«Abbiamo da poco costituito l'Agenzia regionale per il turismo: si tratta di uno strumento concreto per poter coinvolgere gli attori del settore, valorizzare le Marche ed elaborare quelle strategie di rete che spesso sono mancate».

