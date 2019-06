Provincia, 10 anni in salita «Ma ora basta con i tagli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ENTE FERMO Parte la raccolta firme a sostegno delle Province. Presto, nei Comuni italiani sarà possibile mettere la faccia, o meglio il nome, sul documento con cui l'Upi (Unione Province d'Italia) chiede al Governo di ridare dignità agli enti che da cinque anni vivono in una specie di limbo. Quanti sindaci diranno sì all'iniziativa ancora non si sa. A quelli del Fermano, le lettere con la richiesta di adesione sono state spedite in questi giorni. Va da sé che, se si è arrivati a far ricorso al sostegno popolare, probabilmente è...