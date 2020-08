«Protocolli rispettati Missione compiuta»

LA CONTESA

SANT'ELPIDIO A MARE È andata in archivio con i festeggiamenti durati fino a tarda notte, la Contesa del secchio 2020, nel segno dello scorpione. Grande gioia per la contrada cavaliera Sant'Elpidio, con una prestazione maiuscola chiusa a 344 punti, uno dei totali più alti della storia. Esultanza e baldoria in via Boccette e in tutto il centro storico, al ritorno col secchio della formazione capitanata da Matteo Pennesi e composta da Andrea Marilungo, Michele Boccatonda, Alessio Capparuccia, Matteo Petrucci, Matteo Molini, Giacomo Pancotto e Matteo Marini. Ad allenare il gruppo Lucio Capparuccia e Fabio Fabi, con il supporto di Veniero Granatelli, Roberto Rossetti e Luigi Barlocci. Festeggia il suo secondo secchio il priore Renzo Silla, insieme alla presidente Annalisa Petrucci.

Scommessa vinta

Esultano, con i gialli, anche gli organizzatori per una scommessa vinta dopo un'organizzazione impegnativa. «Siamo soddisfatti ed orgogliosi di aver scelto di andare avanti e svolgere la manifestazione in un anno così difficile commenta la presidente dell'Ente Contesa, Alessandra Gramigna. - Ho temuto che ci fossimo sopravvalutati, sembrava impossibile riuscire a gestire le tante incombenze, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo rispettato alla lettera i protocolli di sicurezza indicati dalla Questura. I mille spettatori sono entrati attraverso 5 varchi distinti, quindi un massimo di 200 per ogni accesso, numeri che hanno consentito un flusso ordinato sia in entrata che in uscita. Il pubblico è rimasto composto e se facciamo eccezione per alcuni tifosi un po' più caldi, il comportamento è stato responsabile. Rischio di contagi? Credo si veda di peggio ogni sera nelle zone costiere. Abbiamo avuto un pubblico al 90% di elpidiensi e la situazione nel territorio comunale è sotto controllo. Se anche si dovesse verificare qualche contagio, abbiamo i nominativo di tutti i partecipanti ed i figuranti».

La sfida

Quanto al gioco, secondo la Gramigna c'è «poco da dire sulla vittoria della Sant'Elpidio, protagonista di una Contesa eccellente. Forse è la contrada che ha sofferto meno le regole imposte dal Covid, è l'unica che ha potuto allenarsi nel luogo in cui lo faceva abitualmente. Certo non c'è stato il fascino della sfilata e di un corteggio che sarebbe stato molto più ricco, ma che abbiamo dovuto limitare alle figure principali. È mancato l'abbraccio del centro storico con il raduno in piazza e la sfilata lungo il corso, anche se poi, in serata, c'è stata comunque vita con le locande di contrada tutte sold out. Speriamo di poter vivere un'edizione normale ed a pieno regime nel 2021». Plaude a tutti il sindaco Alessio Terrenzi. «Abbiamo avuto la conferma che Sant'Elpidio a Mare, senza Contesa, non può stare. È stata un'edizione bella ed emozionante nonostante divieti e limitazioni. Le mie congratulazioni ai vincitori e un ringraziamento a chi ha lavorato affinché si potesse svolgere la manifestazione. L'organizzazione è stata impeccabile, coordinata con Prefettura e Questura e sotto l'attento controllo delle forze dell'ordine».

Pierpaolo Pierleoni

