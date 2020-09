Protezione civile, si apre la nuova sala per le riunioni

7Sabato prossimo, alle ore 17, sarà inaugurata la nuova sala riunioni del Gruppo Comunale di Protezione civile di Sant'Elpidio a Mare. «Si tratta di uno spazio che sarà a disposizione delle associazioni che ne faranno richiesta dice il coordinatore del Gruppo, Massimiliano Castignani e si tratta di un ulteriore tassello che va ad aggiungersi alla vita e alla realtà del gruppo». Dopo la sala Coc, inaugurata in precedenza, un altro spazio si aggiunge anche per dare spazio a momenti formativi che sono preziosi per i volontari. «Sono soddisfatto dei risultati raggiunti aggiunge Castignani e colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari che da 6 anni lavorano in sede nonostante le tante difficoltà, anche affrontando con competenza e preparazione i servizi in emergenza. Sono entrato da volontario e mi sono ritrovato a vestire la carica da coordinatore. Da lì ho messo in campo tutte le mie forze impegnandomi nel dare a questo gruppo, al nostro gruppo, tutto ciò che serviva. Avevamo una sede sotto le tribune dello stadio, poi ci è stata concessa la casetta di legno ed infine i locali dell'ex tribunale. Un grazie a tutti per aver creduto in questo grande sogno e soprattutto, un grazie a tutta l'amministrazione comunale e a tutti coloro che ci hanno supportato ed aiutato. Siamo riusciti a fare un grande lavoro che spero duri negli anni a venire».

