Protezione civile A San Martino il campo macerie

FERMO Un nuovo campo macerie per la Protezione civile di Fermo. L'impianto sarà realizzato nell'autoparco comunale di contrada San Martino. Tecnicamente si chiama Sars, che sta per Simulatore di addestramento per la ricerca e il soccorso, e serve a far esercitare i volontari. La novità arriva dopo la riorganizzazione del centro logistico, all'interno dell'autoparco, attuata nel 2019. Un anno che ha visto i volontari fermani impegnati in 24 tra esercitazioni e attività di formazione. Trentacinque le emergenze territoriali affrontate, 16 gli incontri informativi organizzati nelle scuole della città e per la campagna nazionale Io non rischio. Numeri forniti dall'assessore alla Protezione civile, Ingrid Luciani, che ringrazia «il personale interno e tutti i volontari facenti parte del gruppo, che quotidianamente rinunciano a un pezzo della loro vita privata per mettersi al servizio della nostra comunità».

Una realtà, quella della Protezione civile fermana, che ha visto crescere il numero dei volontari impegnati e quello delle iniziative organizzate per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della prevenzione. Formazione e diffusione della cultura di protezione civile, monitoraggio di fiumi, fossi e di tutte le potenziali criticità, anche in maniera preventiva rispetto ai messaggi di allertamento, esercitazioni pratiche, anche insieme ad altri gruppi comunali, le principali attività che hanno impegnato i volontari l'anno scorso. Oltre fa sapere Luciani al «mantenimento in efficienza e potenziamento di mezzi e materiali in dotazione». A riguardo, l'assessore menziona la struttura mobile retrattile per il ricovero dei mezzi di soccorso installata dietro la centrale operativa di piazza Dante, «che porterà ad una drastica diminuzione delle tempistiche di attivazione e pronta partenza per le emergenze». L'anno scorso sono state anche deliberate convenzioni con CB Servizio emergenza radio, Cives Infermieri per l'emergenza e Cai di Fermo.

