Pronto soccorso In Prefettura vagliato il piano sulle emergenze

È tornato a riunirsi, in modalità call conference, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Vincenza Filippi, per esaminare la situazione al Murri e del suo pronto soccorso. All'incontro il direttore dell'Area vasta 4 Licio Livini, il presidente della Provincia Moira Canigola, i sindaci di Fermo, Porto San Giorgio, Montefortino, Amandola e Montegiorgio e un assessore di Sant'Elpidio a Mare insieme ai vertici delle forze dell'ordine. Il confronto ha consentito di monitorare la situazione a livello provinciale e, nel contempo, comprendere la capacità del sistema di far fronte ad altri eventuali emergenze riguardanti le patologie e gli infortuni non legati al Covid. «Questo - si legge in una nota - anche in relazione ad alcune richieste provenienti dai Comuni delle aree montane, allo stato caratterizzate da un minor numero di persone contagiate». Livini ha comunque precisato che, pur nella delicatezza e fragilità del sistema, i servizi di pronto soccorso sono fruibili per le reali e urgenti emergenze sanitarie dei cittadini della provincia, ricordando come queste debbono però anche essere correttamente veicolate dalla medicina territoriale. L'incontro si è concluso convenendo di effettuare costanti report sull'evoluzione del contagi.

