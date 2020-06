Pronti 30 milioni per la viabilità Si scommette sulle rotatorie

Sette rotatorie, due circonvallazioni, quattro interventi per migliorare la viabilità del nuovo ospedale, lavori su buona parte delle arterie. Vale poco meno di 30 milioni il piano della Provincia per la rete viaria, presentato ieri mattina dalla presidente Moira Canigola e dal dirigente Ivano Pignoloni. Sette le nuove rotatorie previste nel Fermano. Quella tra la provinciale Girola e la statale Fermana Faleriense sta prendendo forma. Entro il mese dovrebbe essere pronta. Lavori appaltati per quella di Capparuccia, tra le provinciali Girola e Fonte Moscovia Casali.

I progetti

Appalto in corso, invece, per la rotatoria tra le provinciali Vesciò-Pescià e Montottonese. Sarà affidata a breve la progettazione di quella di Marina Palmense, tra la provinciale Torre di Palme, la Statale Adriatica e via dei Palmensi. Aspetta la firma della convenzione quella tra la Valdaso e le provinciali Petritoli e Cossignano - Carassai - Valdaso, a Valmir di Petritoli. Sarà il Comune di Rapagnano a pagare la rotatoria tra le provinciali Rapagnanese e Monte San Pietrangeli, mentre si stringe per quella, tra la provinciale Paludi e la Statale Adriatica, per la quale è in corso l'affidamento della progettazione. Ammontano a 7,2 milioni gli investimenti per le opere di adduzione al nuovo ospedale di Campiglione.

Il presidio

Si tratta di interventi che promettono di migliorare la viabilità da e per il presidio sanitario di rete. Ammodernare la Sp 203, meglio nota come corta per Torre, costerà 700mila euro. Altrettanti saranno spesi per ottimizzare l'incrocio tra le provinciali Ete Morto e Campiglionese. L'intervento più consistente, e costoso, riguarda la 204 Lungotenna, teatro di incidenti, anche mortali. Renderla più sicura costerà in tutto cinque milioni. I lavori saranno divisi in due step. La parte che va verso sud sarà allargata. Per quella verso nord, il progetto prevede la creazione di una bretella che bypasserà l'intersezione con la Statale Fermana-Faleriense, pericolosa e dalla visuale semicoperta, girando attorno all'abitazione che si trova dall'altra parte della strada. La quarta opera è l'attesissima rotatoria tra la provinciale Paludi e la Statale 16. Costerà 800mila euro e sarà costruita più indietro rispetto all'attuale incrocio. Per realizzarla, una parte di terreno dovrà essere espropriata. Dopo la firma della convenzione tra Comune, Provincia e Anas, l'iter al momento è fermo per questioni burocratiche.

La situazione

Finora, per i quattro interventi, sono state espletate le procedure per affidare le indagini geognostiche e redatti i progetti di fattibilità tecnico-economica. Sono, invece, in corso quelle per l'affidamento delle progettazioni. Sommate, la circonvallazione di Amandola e quella tra la variante del Ferro e Girola, costeranno dieci milioni. Sulla prima, finanziata per 5,1 milioni con fondi ex Anas, i lavori sono in corso. Entro l'estate sarà aperto il primo tratto che collegherà la Statale 210 al centro storico del Comune montano. In via di verifica il progetto esecutivo per il nuovo collegamento tra provinciale Lungotenna, la provinciale Fermana Faleriense e la variante del Ferro (4,9 milioni di fondi ex Anas). Tra le gare in corso anche quella per la messa in sicurezza della provinciale Elpidiense, all'incrocio con la Monturanese, in direzione nord, dove sarà realizzata un'inversione di marcia rialzata.

Francesca Pasquali

