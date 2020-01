Processo alla Bcc Il bilancio sotto esame

FERMO Al via ieri il processo per la ex Banca di Credito Cooperativo del Fermano. Alla sbarra 22 imputati tra ex amministratori, membri del collegio sindacale ed ex revisori. False comunicazioni sociali, violazione del testo unico bancario e ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza le accuse. I fatti contestati risalgono agli anni 2014, 2015 e 2016. Le indagini erano partite dalla denuncia di un socio riguardo a presunte irregolarità sul conferimento delle deleghe in assemblea e si erano poi allargate all'analisi dei bilanci e alle modalità di concessione dei prestiti. Ieri, in tribunale di Fermo. primo atto dell'udienza preliminare. Il pm Pazzaglia e i difensori delle parti civili, 40 ex soci tutti rappresentati dell'avvocato Di Bonaventura, hanno chiesto il rinvio a giudizio, con loro anche la Banca d'Italia, che si era costituita parte civile nella scorsa udienza. Diverse le eccezioni sollevate dalle difese, a partire dalla richiesta di prescrizione di parte delle condotte ipotizzate dalla procura. L'avvocato Cardinali, difensore di uno degli ex-membri del collegio sindacale, ha eccepito la non sussistenza del falso in bilancio relativamente all'anno 2014, mentre l'avvocato Bravi, difensore di uno degli ex amministratori, ha insistito sulle fluttuazioni di stima dei crediti bancari, non adeguatamente analizzate dagli inquirenti. Il procedimento rinviato al 14 maggio per le discussioni degli avvocati De Minicis e Piattoni, ieri impegnati in altri procedimenti. Il giudice Bondi Ciutti deciderà sulle richieste del pm e emetterà sentenza per due imputati che hanno deciso di avvalersi del tiro abbreviato.

