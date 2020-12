Primo compito in classe all'Iti Costruire un aereo a scuola

LA FORMAZIONE

FERMO Quando, a gennaio, torneranno in classe, gli studenti dell'Iti Montani si troveranno davanti una bella sorpresa. Un aereo da costruire. Non un modellino, ma un ultraleggero vero e proprio che, una volta montato, spiccherà il volo dall'aviosuperficie di Piane di Montegiorgio. Il kit è arrivato in questi giorni.

La grande scatola

I pezzi, ancora imballati, stanno dentro una lunga scatola di legno, in una delle sale del Museo Miti. Di fianco, c'è lo scheletro della cabina. Aspettano gli studenti del terzo. Quelli di Meccanica e di Conduzione del mezzo aereo, il nuovo corso partito quest'anno. Anche i ragazzi degli altri corsi daranno una mano a costruire l'aereo. Quelli di Informatica e quelli di Elettronica ed Elettrotecnica, per la parte delle strumentazioni di bordo. La novità è stata presentata ieri mattina. Soddisfatte le presidi Stefania Scatasta e Margherita Bonanni che l'ha preceduta. «Lo collauderò io», scherza la prima. La seconda ricorda che, oltre Ancona, Fermo, e quindi il Montani, è l'unica scuola con i corsi ministeriali di Nautica e Aeronautica. Un progetto innovativo, frutto del sodalizio dello storico istituto fermano con l'Aeroclub Picenum. Una grossa mano l'ha data la Fondazione Carifermo che ha pagato metà del kit prodotto dalla pavese Nando Groppo. «Assemblarlo aiuterà i ragazzi ad avere manualità. Veder crescere un progetto coinvolge e crea motivazione», ha spiegato il presidente Groppo. Per essere completo, al kit manca ancora il motore e strizza l'occhio la scuola un altro finanziatore. A scendere nei dettagli è stato il presidente dell'Aeroclub Picenum, Luigi Marangoni. «Si tratta ha spiegato di un modello Tandem, con motore da cento cavalli. Un pilota ben addestrato decolla e atterra in meno di cento metri. La velocità va da 60 a 200 chilometri orari. È certificato dagli enti aeronautici tedesco e inglese ed è molto versatile: anche una sola persona, in cinque minuti, riesce a smontare le ali e metterle parallele alla carlinga». Significa che l'aereo occupa poco spazio e che può essere trasportato su un carrello trainato da un'auto. Non solo.

L'attrezzatura

Attaccando dei galleggianti, può essere usato in mare. Con l'attrezzatura anfibia, può decollare e atterrare in mare e sulla terra. Ci si possono attaccare anche gli sci, per usarlo sulla neve. «È importante la chiosa di Marangoni che le conoscenze siano supportate sul piano pratico dalla sperimentazione, in modo che non restino solo teoria».

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA