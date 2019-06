Primo assalto alle spiagge spinta dagli eventi sportivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STAGIONE FERMO Bersaglio centrato. La metafora sportiva ci sta tutta, perché il bersaglio in questione sono alberghi, b&b e campeggi e le frecce che l'hanno colpito i tanti eventi che hanno animato le ultime settimane. Il Fermano, dove ieri c'è stato il primo assalto alle spiagge, l'ha capito che un settore come quello turistico non può più vivere solo di tre mesi estivi. I turisti non sono più quelli di una volta. Nel giro di qualche anno, si sono trasformati in vacanzieri mordi e fuggi. La destagionalizzazione tanto invocata è...