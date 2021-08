Primi consigli di classe e collegi convocati ma in videoconferenza

LA RIPRESA

FERMO A due settimane dal ritorno a scuola, la questione Green pass è ancora un grosso punto interrogativo. Oggi se ne dovrebbe sapere di più, dopo la conferenza dei servizi col ministro dell'Istruzione, in programma stamattina. La tempistica è quella che è. Il certificato verde per il personale scolastico sarà obbligatorio da domani. Le scuole avranno un giorno scarso per adeguarsi. Intanto, fanno quello che possono. Dicono, nel caso, di avere un piano a, uno b e uno c. Di essere, insomma, pronte a ogni evenienza. Si parte dalla app per controllare il Green pass. Che funziona come quella dei ristoranti, dei cinema e delle palestre. La scarichi sul cellulare e verifichi, uno per uno, se chi entra ha la certificazione. Altrimenti, resta fuori. Fino a metà mese, il problema sarà relativo.

La videoconferenza

I consigli di classe, la maggior parte dei plessi, li farà a distanza, in videoconferenza. E, finché non riprenderanno le lezioni, di gente a scuola se ne vedrà poca. Dal 15 settembre, però, le cose cambieranno. E, se l'ormai famosa piattaforma non sarà pronta, saranno guai. È quella che dovrebbe servire per incrociare i dati dei ministeri della Salute e dell'Istruzione. Per far sapere alle scuole chi del loro personale ha il Green pass e chi no, snellendo così i controlli all'entrata. Ma, per adesso, non ce n'è traccia. In questa fase, i presidi tengono le bocche cucite. Qualcuno vorrebbe parlare, ma poi ci rinuncia. Preferisce seguire alla lettera la circolare con cui il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti, ha vietato ai dirigenti di esprimersi pubblicamente sulla gestione scolastica della pandemia.

La normativa

«Vediamo che dice la normativa. Siamo pronti a ogni evenienza», si limita a dire la dirigente dell'Iti Montani, Stefania Scatasta. Che guida la scuola più grande della provincia, con più di trecento tra insegnanti, tecnici, applicati e bidelli. E per la quale, poter contare sulla piattaforma, farebbe la differenza. Al Liceo classico Caro l'app per controllare il Green pass, ieri, non l'avevano ancora scaricata. «Lo faremo quando sarà chiara la normativa», spiega il preside Piero Ferracuti, che spera in un rinforzo dell'organico. Auspicio condiviso praticamente da tutti i colleghi. La richiesta è di fare presto. Ma le speranze che il personale Covid arrivi per l'inizio della scuola sono quasi zero. Il timore dei dirigenti è che, nel controllo giornaliero del Green pass, si perda un sacco di tempo e che chi dovrà occuparsene sarà costretto a lasciare indietro altre mansioni.

I controlli

«Controllarlo sottrarrà tempo ad altre attività, ma, se è necessario, dobbiamo farlo. Speriamo solo che ci venga assegnato organico in più per il Covid», commenta la preside dell'Ipsia Ricci, Annamaria Bernardini. A complicare le cose c'è il fatto che i dirigenti non sanno quanti lavoratori della scuola sono vaccinati. Per la privacy, non hanno accesso ai dati. Nel Fermano, l'adesione è stata massiccia, ma i numeri precisi non sono mai stati forniti. Con la piattaforma del ministero il problema sarebbe aggirato. Per questo, i presidi fremono nell'attesa che venga attivata. Nel frattempo, si rimboccano le maniche. Ma guardano con timore ai contagi che continuano a crescere e agli ancora pochi giovani vaccinati. Sperano di portare a casa l'anno in presenza. Per farlo, dovranno scendere a patti coi trasporti. Ricorrere ai doppi turni, o, almeno, agli ingressi scaglionati.

Francesca Pasquali

