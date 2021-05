Prime file di asciugamani I giovani lanciano l'estate

LA STAGIONE

FERMO È bastato un po' di sole, peraltro velato, qualche grado in più sulla colonnina di mercurio e un sabato di fine maggio, per buttarsi alle spalle mesi di tribolazione. Si respira aria di libertà sulla costa fermana, nel primo weekend di tempo meno capriccioso. Gli chalet sono ancora indietro. La spiaggia è un alternarsi di ombrelloni aperti e chiusi. Parecchi aspetteranno almeno la prossima settimana per riaprire.

La carica dei giovani

Ma gli amanti del mare non si scoraggiano. Dalla strada, quelli che non vogliono pagare, puntano un pezzetto di spiaggia libera, ci piazzano l'asciugamano e il gioco è fatto. Come l'anno scorso, andranno tenuti d'occhio. Soprattutto i più giovani. Che, già ieri, hanno colorato la sabbia tra una concessione e l'altra con le prime file di asciugamani. Vicini, praticamente attaccati. Sicuri, forse incoscienti. Di certo, stanchi dei tanti no mandati giù. È rimasto a casa, ieri, il popolo delle lampade. La pelle chiara del primo giorno di mare spicca sui colori vivaci dei lettini. «È il primo giorno di libertà, per la tintarella ci sarà tempo. Se toglieranno il coprifuoco, sarà perfetto. Finalmente si respirerà davvero aria d'estate», dice una coppia che sfoggia il primo costume della stagione. «Per fare il bagno, aspetteremo ancora un po'», aggiungono, mentre il cielo compare e scompare dietro le nuvole. Ma non tutti la pensano così. Di temerari alle prese coi primi tuffi, ieri, ce n'erano diversi. Dalla spiaggia, Marcco Rossi va verso l'acqua. Con le mani, tiene una tavola da surf e una pagaia. È il sup, la novità dell'estate. Fa qualche metro, sale sulla tavola e va verso gli scogli.

Sparite le mascherine

«La vera normalità ce l'avremo con la zona bianca. Ma quando arriverà nelle Marche? Non se ne parla mai», ragiona una donna. Di fianco, c'è la figlia che vive a Roma e che è tornata a Porto San Giorgio per il fine settimana. «Adesso, la normalità è più vicina», dice la ragazza. «Mi sono mancati il sole, il mare e il relax», fa una giovane. Vicino c'è il compagno. Sono fermani, ma vivono a Milano. «L'estate la passeremo qui, perché siamo legati a questi posti», dicono. Ma non nascondono la paura di rivivere l'incubo dell'anno scorso. Quando, dopo il liberi tutti dell'estate, in autunno gli ospedali sono tornati a riempirsi e la gente a morire. «A Milano è diverso. Forse perché, all'inizio, la situazione è stata più pesante, c'è maggiore attenzione alle regole. Qui ognuno fa come vuole. E questo un po' mi preoccupa», fa notare il ragazzo. E, in effetti, basta fare due passi sul lungomare chiuso al traffico per capire che l'aria è cambiata e le mascherine praticamente sparite. Scene che ricordano quelle dell'anno scorso. E che allarmano i medici. Che non si stancano di ripetere che è vero che d'estate il Covid circola meno, ma non sparisce. E che, proprio per questo, bisogna restare con la guardia alzata. Ma, soprattutto i giovani, da quell'orecchio, sembrano non sentirci. Salendo un po' con l'età, le cose non vanno tanto meglio. «Il vaccino? Mi preoccupa più del Covid», dice Anna Russo sulla trentina. «Se lo farò, sarà solo per potermi muovere liberamente. Dicono tanto che non è obbligatorio, ma, alla fine, ci costringeranno a farlo», aggiunge un ragazzo. Ma, ieri, sulla spiaggia, c'era anche chi, almeno per mezza giornata, al Covid non ha voluto pensarci. «Perché sono qui? Per loro», scherza un giovane e, con la mano, indica due ragazze che passeggiano sul bagnasciuga. In spiaggia c'è andato con un amico. E s'è portato la chitarra, «per festeggiare il primo giorno di mare».

Francesca Pasquali

