Prenotazioni e più sostegni Anche l'Auser ora è in campo

IL SERVIZIO

FERMO Un'altra associazione del territorio si mette a disposizione per fornire assistenza a chi deve prenotarsi. Oltre all'Auser, come detto nei giorni scorsi, a dare un supporto in questo senso anche le Acli provinciali, presiedute da Maurizio Petrocchi, associazione che è possibile contattare per farsi aiutare nella fase della prenotazione e della compilazione della domanda, attraverso due sportelli dell'associazione: a Fermo sia chiamando il numero 0734. 623300 oppure recandosi nella sede di via Ciccolungo, 140, aperta tutte le mattine dalle ore 8:30 alle ore 13, così come nella sede di Porto Sant'Elpidio, in via Cesare Battisti, 2, il giovedì e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 (telefono 349 5402515). All'associazione arrivano i ringraziamenti del sindaco Paolo Calcinaro «perché in questo particolare momento anche questo tipo di supporto è importante, per cui l'invito è a fruire di questo servizio» e dell'assessore alle Politiche Sociali Mirco Giampieri che evidenzia «la rete di aiuto e sostegno nella nostra città e nel nostro territorio è dimostrata anche dalle associazioni che, come ora anche le Acli, si mettono a disposizione per questo servizio di supporto». Un altro importante valido aiuto per i cittadini over 80, per i quali da domani comincerà la somministrazione delle dosi vaccinali, che potranno così avere un sostegno nella prenotazione, anche grazie a questa associazione di promozione sociale che in questo momento particolare si rende disponibile a favore di quelle fasce più deboli che per prenotarsi per la vaccinazione necessitano di aiuto nella compilazione della domanda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA