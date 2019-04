Prefetto, fissati gli obiettivi: «Per crescere serve sinergia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA NOMINA FERMO «Solo l'idea di stare nella regione di Leopardi, per me è un faro. Mia figlia si chiama Silvia e io lo adoro». Elegante e cordiale, Vincenza Filippi romana, 62 anni a settembre ieri mattina ha incontrato la stampa. Il nuovo prefetto di Fermo si è insediato lunedì. Con il pragmatismo di chi è abituato a prendere decisioni, riassume le esperienze precedenti. «Provengo da incarichi che rappresentano il Dna della nostra amministrazione. Mi sono occupata di sicurezza pubblica al ministero dell'interno e, per nove anni, di...