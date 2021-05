Pranzo e cena pure al chiuso «È la fine di un vero incubo»

LE NUOVE NORME

FERMO C'è chi la considera una beffa e chi non vede l'ora. Chi «testa bassa e lavorare» e chi «perché ce l'hanno con noi?». Da domani, i ristoranti riaprono al chiuso. Che sembra un gioco di parole, ma per chi vive tra i fornelli è la fine di un incubo. Uno spiraglio di luce, dopo mesi di buio pesto.

Il vincolo

Tirano a lucido le sale, i ristoratori. Per i clienti, dicono, già prenotati. Per pranzo e cena, con l'unico vincolo di stare a casa per le 23. Finora, il meteo non ha fatto sconti a nessuno. E i tavoli apparecchiati all'aperto sono più le volte che sono rimasti vuoti che quelle che hanno visto l'ombra di un cliente. «Ieri sera (sabato, ndr) è arrivato uno scroscio di pioggia. La gente che mangiava all'aperto l'ho fatta sistemare dentro. Che dovevo fare, mandarla via?», dice Marcello D'Erasmo della pizzeria Mamma Rosa di Ortezzano. Che scalpita all'idea di tornare a servire anche al chiuso. «L'aspettativa è buona aggiunge , le prenotazioni parecchie. La gente ha voglia di uscire. Quando trova un ambiente adatto, si sente tranquilla. E noi glielo garantiamo. Quello che non capisco è perché si sono accaniti contro la nostra categoria».

Il pressing

Le Regioni sono in pressing per far cadere il limite dei quattro commensali non conviventi assieme al tavolo. Il Cts (Comitato tecnico scientifico) frena gli entusiasmi: il quattro non si tocca e le mascherine sono obbligatorie ogni volta che ci si alza da tavola. Confusi, i ristoratori chiedono certezze, «per la sicurezza nostra e dei clienti». «Sono felicissimo di riaprire le sale. Con poco spazio all'esterno, ho dovuto mandare via un sacco di gente. Certo, se togliessero il limite dei quattro sarebbe meglio. Così, lavoriamo a scarto ridotto», spiega Carlo Nicolai della Locanda del Palio di Fermo. Che, sulle prossime settimane si dice «ottimista, perché, peggio di così, non può andare». «Stare tanti mesi senza lavoro ammette è stata dura. Adesso, speriamo nei ristori, che sono fermi a dicembre».

Gli spazi

Sergio Federici, il suo locale, l'ha riaperto venerdì scorso, «per vedere se questo lavoro lo sapevo ancora fare». «Abbiamo dei finestroni e non sapevamo se avremmo potuto tenere aperto. Per sicurezza, siamo rimasti chiusi da fine ottobre», fa sapere il titolare dell'osteria Le Cornacchie di Petritoli. L'altro problema che ha sono gli spazi e la poca gente che, con i distanziamenti, può accogliere. «Aprire per dodici persone non vale la pena», spiega il ristoratore, che si dice preoccupato per i colleghi più giovani: «Io ho 76 anni, ma c'è gente con figli che ha fame e va aiutata».

Il riconoscimento

Riapertura con riconoscimento per il Retroscena di Porto San Giorgio. Il locale di fianco al teatro comunale è entrato da poco nella Guida Michelin. «Aspettiamo questo giorno da tanto dicono Richard Abouzaki e Pierpaolo Ferracuti perché, all'aperto, non avevamo la possibilità di garantire il nostro servizio di eccellenza e siamo rimasti chiusi, tranne qualche weekend a gennaio e febbraio». «Le cose chiosano stanno andando meglio. Speriamo in una bella ripartenza: poche lamentele e tanto duro lavoro».

Francesca Pasquali

