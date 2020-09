Posti numerati, gel per le mani e mascherine Un patto di corresponsabilità per le famiglie

I TRASPORTI

FERMO Posti numerati, gel per le mani, mascherine, distanziamenti e un patto di corresponsabilità per le famiglie. Il ritorno in classe è ormai imminente e il trasporto scolastico si organizza. Dentro ogni pulmino, i sedili saranno numerati. A ogni alunno ne verrà assegnato uno che, giorno dopo giorno, fino alla fine dell'anno, dovrà restare lo stesso, in modo da limitare il più possibile il contatto tra studenti.

Il sistema

Il sistema farà sì che ogni alunno avrà vicino sempre la stessa persona, rendendo più facile rintracciarne i contatti nel caso contraesse il virus. «Il servizio assicurano il sindaco Paolo Calcinaro, l'assessore ai Servizi scolastici Mirco Giampieri e il dirigente Giovanni Della Casa verrà garantito fin dal primo giorno di scuola. Per alcuni specifici casi legati alle attività didattiche di recupero scolastico, gli scuolabus sono già ripartiti».

Le linee guida

«Nonostante siano arrivate soltanto l'altro ieri le linee guida definitive da parte della Conferenza Stato-Regioni proseguono , già da diverse settimane si è lavorato, grazie a quanto fatto dal servizio autoparco del Comune, per arrivare preparati alla data del 14 settembre. Si invitano le famiglie ad affrettarsi nell'effettuare l'iscrizione che diventa di estrema importanza, non solo perché agevola il lavoro degli operatori nel garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza, ma soprattutto perché rappresenta un'assunzione di corresponsabilità che, prima che obbligatoria, si configura come un atto moralmente dovuto, a tutela dei figli-utenti, delle rispettive famiglie e di tutti i lavoratori che concorrono all'erogazione del servizio». Oltre alla numerazione dei posti, il regolamento in vigore sugli autobus scolastici del Comune prevede la sanificazione giornaliera dei mezzi, il distanziamento alle fermate e dispenser con gel disinfettante all'interno di ogni scuolabus. A questo si aggiungono le norme già previste, e cioè l'obbligo di indossare le mascherine a bordo, la misurazione della temperatura a casa e il divieto di far salire studenti con febbre, difficoltà a respirare o che siano entrati in contatto con persone positive al Covid. «Per tutte queste misure fa sapere il Comune sarà particolarmente importante il lavoro, oltre che degli autisti, degli assistenti a bordo, messi a disposizione dalle cooperative appaltatrici, servizio che il Comune di Fermo è pronto a rafforzare ulteriormente se sarà necessario».

I genitori

«Le linee guida del dpcm del 7 agosto prosegue l'ente affidano la responsabilità sulle condizioni di salute dello studente direttamente ai genitori. Dal momento che la fruizione del servizio deve avvenire in media due volte al giorno, per l'intero anno scolastico, non è possibile pensare a soluzioni che prevedano l'esibizione giornaliera di autocertificazioni e certificati medici. Si instaura, così, un vero e proprio patto di corresponsabilità che le famiglie si impegnano a firmare all'atto di iscrizione al servizio, con validità per l'intero anno scolastico». Info: 0734.284.279 - sonia.capeci@comune.fermo.it.

fr.pas.

