PORTO SANT'ELPIDIO Una piccola, preziosa colletta fra bambini e insegnanti: un patto di solidarietà in questo mondo che troppo spesso si rivela distratto nei confronti del rispetto per ogni esistenza. Così, alla scuola primaria Rodari, era stata creata la pietra di inciampo, una targa di ottone incastonata fra i sampietrini, dedicata a un ragazzino annegato nel Mediterrano, ritrovato con la pagella cucita nella giacca. Qui aspettavamo il giovane del Mali morto annegato il 18 aprile 2015 portando una pagella sul cuore. Tutti i bambini e gli insegnanti lo avrebbero accolto con gioia, c'era scritto. Ma oggi quella pietra non c'è più: è stata smantellata e strappata dalla strada all'ingresso della scuola. Un gesto vandalico senza senso. «La pietra - ricordano ora insegnanti e alunni - venne inaugurata con molta emozione. Un monito affinché non dimenticassimo mai di restare umani. Il tema dell'inclusione e dell'incontro è da sempre il canovaccio portante della nostra festa, oltre che la cornice di senso dell'intenzione formativa del nostro istituto. I bambini hanno così lavorato, studiato, riconosciuto l'importanza della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, pronti a donare le proprie idee e le speranze al mondo, senza comprendere in pieno quanto tante di esse sembrano ormai tradite: ora a chi legge questo scritto i bambini chiedono perché. Un semplice perché più forte di un terremoto, ma incapace di ferire la cattiveria gratuita e banale degna del cuore debole di chi ha compiuto quel gesto. Un atto sprovveduto e privo di umanità».

