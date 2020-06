PORTO SANT'ELPIDIO Taglio e piega gratis per gli operatori sanitari che hanno combattuto il Coronavirus. La parrucchieria Rita di Porto Sant'Elpidio ha aderito all'iniziativa del franchising Compagnia della bellezza. Dal 28 giugno, in alcuni giorni stabiliti, medici, infermieri e il personale in prima linea contro il Covid-19 potranno recarsi nel salone di via Canada per una nuova acconciatura. «Ho aderito convintamente spiega la titolare Maria Rita Solfanelli , mi sembra più che giusto dare un piccolo segno di riconoscenza a queste persone che tanto si sono prodigate . In questo modo, vogliamo esprimere a loro tutta la nostra gratitudine». Il 15 giugno saranno comunicati i giorni in cui sarà possibile usufruire del servizio che andrà avanti fino a tutto luglio. Chi è interessato può già iscriversi compilando il modulo nel sito www.inmanisicure.compagniadellabellezza.com. Le richieste verranno poi smistate per zona. «Le prime già stanno arrivando fa sapere la parrucchiera che lavora insieme a quattro dipendenti , noi siamo pronti ad accoglierli». La campagna si chiama In mani sicure. «In questi mesi si legge nel sito , tutti gli operatori sanitari, sociosanitari, il personale della Croce Rossa e i medici di base si sono impegnati per salvare oltre 158mila persone. È stato un lavoro incredibile che merita tutta la nostra gratitudine».

