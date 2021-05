PORTO SANT'ELPIDIO Pagare 80 euro per far uscire la figlia dalla quarantena. È quello che è capitato a una mamma di Porto Sant'Elpidio. Che non è l'unica, ma che ha voluto denunciare l'accaduto, a nome anche degli altri genitori nella stessa situazione. Due settimane fa, la classe della ragazzina, che frequenta la terza media, viene messa in quarantena preventiva dopo che un alunno è risultato positivo al Covid. La preside, su indicazione dell'Area vasta 4, comunica alle famiglie che gli studenti dovranno restare a casa 21 giorni, ma anche che la quarantena potrà essere accorciata dopo un tampone molecolare negativo fatto dopo 14 giorni. Tampone che le famiglie dovranno pagarsi. Da qui la protesta. «Non ritenendo corretto dover provvedere personalmente a una spesa non irrilevante racconta mi rivolgo alla pediatra che mi rimanda all'Asur competente, che risponde che sono i pediatri e i medici generici che devono prenotare il tampone molecolare. Dopo un poco felice scambio di email con i vari interlocutori, il dato di fatto è che io, come molte altre famiglie, ho dovuto sostenere la spesa per poter far uscire mia figlia dalla quarantena, senza essere mai stata contattata dall'Asur per accertarsi se fosse asintomatica o meno». Se le scuole hanno fornito computer e tablet per permettere a tutti gli studenti di seguire le lezioni a distanza, «perché il tampone deve essere solo un'opportunità per pochi?», si chiede la mamma che ha scritto all'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini. Perché dice sulla questione, «non tutte le Asur procedono in modo uniforme». «Mantenere i figli a casa una settimana in più, se sono in salute ha dei costi, sia per la babysitter, sia per l'astensione dal lavoro. Possibile che siano sempre i genitori a dover pagare le conseguenze?».

