PORTO SANT'ELPIDIO L'abbraccio della campagna al mare contro la crisi dopo l'emergenza Coronavirus. È l'idea di due giovani imprenditori, Martina Buccolini e Cristiano Recanati, rispettivamente titolari dell'azienda agricola Sigi di Piediripa e dello chalet Saxa 9efficace unione tra la produzione di confetture di qualità e la possibilità di passare una giornata al mare in completa sicurezza e secondo le normative previste contro l'espansione della pandemia. Acquistando, infatti, le marmellate maceratesi si avrà diritto a un coupon con il quale prenotare un ombrellone e due lettini pagandolo solo un euro anziché dodici. «Abbiamo raccolto l'appello lanciato su internet del balneare a offrire un aiuto reciproco in questo momento di difficoltà - afferma Buccolini -, la volontà era quella di ripartire in un momento in cui c'erano paura per il futuro e molte incognite dal punto di vista lavorativo, che in parte rimangono ancora oggi. Si tratta di un modo originale che usiamo per informare i clienti su come ci siamo organizzati rispetto alle nuove disposizioni: insomma, la campagna che guarda al mare e il mare che entra in contatto con l'entroterra in un mutuo scambio». Per le due realtà la risposta non è tardata ad arrivare è stata subito molto positiva, un motivo di incoraggiamento in più rispetto ai mesi passati, dove le difficoltà finanziarie si sono fatte sentire. «La chiusura di ristoranti, hotel e altri esercizi al pubblico che acquistavano i nostri prodotti non ci ha certo aiutato e le vendite hanno subito un contraccolpo - continua -, dopo le riaperture del 4 e del 18 maggio, i segnali di ripresa sono ancora molto timidi, pensiamo che collaborare a livello locale con le altre strutture sia un modo per cercare di far risorgere anche il turismo in modo da avere un ritorno anche sui prodotti tipici e sulle produzioni come la nostra legate al territorio».

Andrea Mozzoni

