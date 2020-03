PORTO SANT'ELPIDIO «In Croce verde non c'è Coronavirus, siamo stanchi di ascoltare falsità». E' il messaggio lanciato ieri con un video su Facebook, dalla pubblica assistenza. Dopo l'intervento effettuato nei giorni scorsi a domicilio del primo caso di Covid 19 nel Fermano, un 63enne di San Michele di Fermo, si sono diffuse chiacchiere incontrollate sul rischio contagio tra i militi. Il segretario Giampiero Vagnoni, affiancato da alcuni militi, ha voluto «sfatare le voci che sentiamo circolare nostro territorio. Ci sono persone che svolgono regolarmente servizio h24, abbiamo dipendenti, volontari e servizio civile. Abbiamo avuto due situazioni per cui 6 persone si trovano in isolamento preventivo a casa. Questo non significa che siano contagiati, ma che sono posti a casa in modo volontario per 14 giorni. Volevamo rassicurare tutti. Siamo in servizio ogni giorno, manteniamo le distanze come tutti i cittadini debbono fare in questo momento. Chiudo con una raccomandazione per chi chiama il 118: date sempre indicazioni precise alla centrale operativa sulla reale situazione, per fornire i giusti riferimenti agli operatori».

