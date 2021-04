PORTO SANT'ELPIDIO Il parco di San Filippo sarà intitolato a Claudio Croia, l'area della fontana che lui, il custode del parco, avrebbe voluto funzionante (nelle foto un momento dei funerali e, in basso, Croia). Un desiderio che non si è potuto esaudire perché il Coronavirus si è portato via per sempre l'uomo che Porto Sant'Elpidio ieri ha salutato per l'ultima volta. Uno che resterà nella memoria. Nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù in piazza Giovanni XXIII alla Faleriense don Tarcisio Chiurchiù ha ricordato l'ultimo periodo di malattia dal defunto, la solitudine che accompagna questa pandemia. Ricorda anche il suo impegno per il centro pastorale in costruzione, il parroco, parla di parrocchiano circondato di amore. Alla giusta distanza erano in tanti dentro e fuori la chiesa, uniti al dolore della famiglia. La moglie Enrica, i figli Giorgio, Marco e Martina, i nipoti Thomas, Ginevra, Maya e Naomi, i parenti tutti. Hanno voluto esserci la Settembrina Calcio, i dipendenti della Cross Model, l'associazione di quartiere. Viene a mancare a 65 anni Claudio e i ragazzi del centro San Filippo gli dicono «quante te ne abbiamo combinate! Per noi sei stato un punto di riferimento». Il sindaco Nazareno Franchellucci dice che avrebbe ricevuto nei prossimi anni una targa di riconoscimento da parte del Comune, per tutto quanto ha fatto per la comunità: «Per essere stato la sentinella di un quartiere, per l'insegnamento del fare sempre tutto con il sorriso in bocca, senza chiedere niente in cambio». Si emoziona il sindaco nel ricordare Claudio come il primo Babbo Natale della figlia e di tanti altri bambini a scuola. «Goditi il meritato riposo - gli dice - ma sono certo che troverai qualcosa da fare anche in paradiso. Non ti dimenticheremo mai». Un lutto che ha colpito davvero tutta la città e un uomo di cui resterà la memoria per quanto fatto grazie all'intitolazione del parco a suo nome.

