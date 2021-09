PORTO SANT'ELPIDIO È deceduta, all'età di 95 anni, la maestra Iolanda Stefoni Sabbatini, un'istituzione culturale di Porto Sant'Elpidio, che nei suoi brillanti 40 anni di insegnamento ha trasmesso a generazioni di alunni del Fermano l'amore per la cultura, l'etica professionale e personale e il culto del bello.

Apparteneva ad una storica famiglia della città, che da Sante Sabbatini senior., amatissimo vice direttore della Fabbrica di Concimi e stretto collaboratore del direttore Guizzi, trasmette lustro al territorio marchigiano tramite il direttore Paolo Sabbatini, attualmente all'istituto italiano di Cultura di Bruxelles, figlio della maestra Iolanda; la nuora ambasciatrice Maria Assunta Accili Sabbatini; il nipote Sante Sabbatini junior che ha trasmesso la marchigianità fino a Taiwan, dove era assistente di Martin Scorsese sul set del film Silence.

L'eredità filosofica, pedagogica e spirituale della maestra Sabbatini sarà incardinata in una Fondazione a cura della famiglia.

Le esequie si terranno questo pomeriggio alle 17 presso la chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata di Porto Sant'Elpidio. Per Porto Sant'Elpidio si tratta di una grave perdita non solo umana soprattutto di alto spessore culturale.

