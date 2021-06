PORTO SAN GIORGIO Torneo internazionale Under 12 di tennis da domani al 26. Il Torneo Tombolini, presentato al circolo di Porto San Giorgio, crea da sempre un'importante eco anche sull'indotto.Decisivo il sostegno degli sponsor, Tombolini Motor Company e Acom. Una ripartenza significativa, come ha spiegato il presidente del circolo Luca Quinzi: «Ci sono mille vincoli normativi. Abbiamo fatto una scommessa per ripartire e dare un segnale forte al circolo, al territorio, al mondo del tennis che ha i suoi germogli nell'Under 12». Saranno ospitati Italia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lussemburgo, Svizzera, Bulgaria, Russia, Romania, Ungheria, Lettonia, Montenegro. Mancheranno Asia, Africa e America. Come ha tenuto a ricordare il sindaco, Nicola Loira, «l'edizione di quest'anno è importante tanto quanto la prima della storia di questo torneo, una delle iniziative più importanti che questa città porta avanti da 37 anni. Fa parte della storia della città. La più longeva tra le manifestazioni sportive e no che la città possa ricordare. Un momento di grande partecipazione anche da parte dei non amanti del tennis». Manifestazioni come quella di Porto San Giorgio, verranno organizzate solo a Trieste, a ricordarlo il presidente del Comitato regionale e fra i membri del Consiglio direttivo, Emiliano Guzzo: «Sarà - sottolinea - una manifestazione molto partecipata, con i migliori giocatori. Dal punto di vista regionale, abbiamo un buon team di ragazzini che parteciperanno al torneo, anche l'annata 2009 è di livello. Sarà un evento importante. Dal circolo un ragazzino molto promettente sarà Francesco Pelagalli, inserito nel team regionale». Prevista una buona partecipazione anche delle donne, con una cifra tecnica molto alta. Parteciperanno al torneo 128 ragazzi, consentita la presenza di pubblico per massimo 400 persone in base alle restrizioni del Covid. «Tornare a organizzare eventi come questo - conclude Guzzo- significa un motore di ripresa anche per il tennis sangiorgese, unico a ospitare giocatori che hanno calcato i campi più importanti».

