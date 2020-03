PORTO SAN GIORGIO Serenità, attenzione e responsabilità. Si appella al buon senso dei suoi concittadini, il sindaco di Porto San Giorgio, Nicola Loira. «Ciascuno di noi dice è responsabile della propria salute, ma anche di quella degli altri. Pertanto, comportandoci in modo difforme dalle regole che ci sono state impartite dal Ministero della Salute, rischiamo di fare danni alla comunità, rendendo vano lo sforzo che le istituzioni e, in primo luogo, il nostro personale medico e paramedico sta profondendo con coraggio e senza risparmiarsi in questi giorni». Le limitazioni con cui si è costretti a fare i conti vanno perciò accettate e sopportate, il senso del discorso, perché la salute è molto più importante. Le lezioni sospese, che tanto stanno facendo discutere, per Loira servono sì a tutelare bambini e ragazzi, ma soprattutto a evitare che gli studenti portino a casa il virus. «Per questo motivo spiega sono da evitare le stesse concentrazioni eccessive di persone nei giardini e negli altri spazi pubblici, rimanendo in questi giorni il più possibile all'interno delle proprie abitazioni». Agli anziani e a chi ha problemi di salute, il sindaco consiglia di restare a casa e invita i negozianti a consegnare i prodotti alimentati a domicilio, soprattutto a chi vive da solo. A chi fornisce servizi alla persona, la richiesta è di sanificare le sedute e gli spazi circostanti dopo ogni prestazione. Nel ribadire la necessità di seguire le direttive del Ministero, Loira precisa che «nelle palestre e negli altri luoghi dove è prevista la contemporanea presenza di più persone, non è consentito svolgere attività di qualsiasi natura se non si riesce a mantenere la distanza di un metro».

