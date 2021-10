PORTO SAN GIORGIO Risse e vessazioni, fenomeni bene esistenti e consolidati nel mondo giovanile anche locale ma nuovi per l'opinione pubblica che ne viene a conoscenza, normalmente, solo quando accade qualcosa di eclatante. Ma la violenza c'è, ben radicata e ben compresa dai giovani che la vivono giornalmente sulla loro pelle. Occorre però fare chiarezza tra maxirisse e vessazioni delle bande. È il punto di vista di Nicola Principi, dottore in Sociologia e Criminologia, e referente tecnico per l' Associazione 7 Febbraio che si occupa di contrasto al bullismo e cyberbullismo. «Da un lato dice Principi - abbiamo il fenomeno relativamente nuovo delle maxirisse organizzate, dove ragazzi e ragazze si danno appuntamento tramite social e chat per darsi battaglia; dall'altro invece troviamo le bande di giovani che prendono di mira passanti o altri e che possiamo ascrivere al più vasto mondo della microcriminalità». Una deriva pericolosa, «vanno focalizzate le origini per combattere il problema alla radice. Criminalizzare i giovani non porterà nessun beneficio. Rischiamo anzi di rafforzare la barriera che separa le generazioni. Serve invece ora una comunicazione costruttiva. La società nel mondo fisico, adesso deve confrontarsi con la società digitale. I ragazzi devono rapportarsi con questi due mondi, dei quali però non hanno ancora ben capito le regole. È allora importante che gli adulti di riferimento (autorità, insegnanti o genitori) inizino a parlare con loro, un dialogo e non un monologo. Senza nulla togliere al lavoro encomiabile delle forze dell'ordine, a mio avviso provvedimenti come la chiusura anticipata dei locali o il divieto di vendita di alcolici da asporto nelle ore notturne non risolveranno il problema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA