PORTO SAN GIORGIO Il sindaco Nicola Loira e il vice Francesco Gramegna saluteranno domani l'inizio dell'anno alla scuola dell'infanzia Aporti, inaugurata per l'occasione. Gli interventi hanno riguardato la ristrutturazione dell'edificio e il completo rinnovo dell'impiantistica in favore dell'efficientamento energetico. Il recupero ha tenuto conto della storicità dell'edificio collocato nel rione Gessare Cappellette e le nuove norme ed esigenze della didattica. Per la realizzazione il Comune era riuscito a ottenere un finanziamento ministeriale di 965mila euro. «Il personale del Comune è al lavoro da settimane per gli ultimi interventi di manutenzione anche negli altri istituti spiega Gramegna - . Il lavoro, con l'emergenza Covid, ha visto anche l'adeguamento alle nuove normative e ci vedrà anche impegnati ad apportare eventuali modifiche. Accoglieremo con entusiasmo la riapertura di uno storico edificio, sarà la principale novità della giornata, il fiore all'occhiello dell'istruzione di quest'anno». Gli uffici comunali rendono noto che il servizio di refezione sarà disponibile fin da subito in tutti i plessi ad eccezione della media Montessori, per la quale il servizio verrà attivato dopo la conclusione dei lavori di allestimento della nuova sala, prevista entro fine settembre. Per la fruizione è necessario provvedere all'iscrizione attraverso il portale School.net seguendo le istruzioni presenti sul sito internet comunale. «Proseguiamo la più che positiva esperienza con la San Giorgio Distribuzione Servizi aggiunge Gramegna - Ad inizio 2021 è partita la sperimentazione che ha avuto valutazioni positive sul servizio anche da parte del Comitato mensa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA