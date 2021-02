PORTO SAN GIORGIO Domani alle 18, su piattaforma digitale, la Compagnia delle Opere Marche Sud organizza un convegno gratuito: Oltre il Covid: costruiamo il futuro. Uno sguardo sulla realtà attuale per aiutarci a costruire la nuova normalità. Il presidente della Compagnia delle Opere Marche Sud, Emanuele Frontoni, dialogherà con Donato Iacobucci, professore di Economia Applicata all'Università Politecnica delle Marche, Paolo Misericordia, responsabile dell'area Ict della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e l'assessore regionale Guido Castelli. «L'incontro ci porterà a parlare con due esperti del settore dichiara Frontoni di un equilibrio molto dibattuto oggi, quello tra salute ed economia. Il fatto che si debba convivere con l'attuale scenario ancora per molto introduce il tema della nuova normalità: una convivenza che deve per forza farci acquisire consapevolezza della realtà. Per questo interverrà un medico impegnato in prima linea, che guida anche il Centro Studi della Fimmg; ci darà un quadro della situazione attuale, sui vaccini e sulle accortezze che dovremo avere. A tali informazioni aggiungeremo quelle di un economista, il quale ci indicherà i grandi rischi che corre il mondo del lavoro e quali sono i presupposti per ripartire, come le nostre piccole e medie imprese possono usufruire al meglio del Recovery Fund e del Next Generation Eu. All'evento online ci si può iscrivere dal sito cdomarchesud.it.

