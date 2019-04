Ponti crollati e incompiuti le frazioni isolate da anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUS FERMO Non c'è pace per il ponte di Rubbianello. Neanche il tempo di convincersi che l'attesa, ormai di oltre cinque anni, era davvero finita, che è arrivato un nuovo stop. I lavori per ricostruire l'infrastruttura crollata il 2 dicembre 2013 sono al palo. Il cantiere sembra abbandonato. Solo una ruspa ferma fa sperare che, prima o poi, possano ripartire. Anzi partire. Perché finora si è solo demolito. Le due campate malconce buttate giù dai mezzi della ditta Beani che ora dovrebbe ricostruire il ponte. L'unica campata rimasta in...