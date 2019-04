Pompieri in campo, al via il primo torneo della ricostruzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA FALERONE Sono stati i primi ad arrivare, con le loro tute verdi e i caschetti rossi. Da tutta Italia, per mesi, si sono dati il cambio, aiutando e confortando un paese frastornato. Une legame forte, quello nato tra gli abitanti di Falerone e i vigili del fuoco al lavoro durante l'emergenza terremoto. Un'esperienza difficile che ha messo in luce un lato umano che i faleronesi non hanno dimenticato. I pompieri con cui soprattutto i residenti del centro storico hanno vissuto fianco a fianco in un momento così drammatico, tra qualche...