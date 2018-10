Polo scolastico per le medie Si parte, consegnati i lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'OPERA FERMO Scuole, si sblocca lo stallo. Importante passo avanti per il polo scolastico di via Salvo D'Acquisto, accanto all'Ipsia Ricci. Ieri mattina la consegna dell'area alla ditta aggiudicataria dei lavori, la Cogepa di Napoli (Raggruppamento temporaneo di imprese). Nei prossimi giorni avverranno le operazioni preliminari per l'avvio del cantiere, che sono il decespugliamento della zona e la sistemazione con i picchetti dell'area interessata.Gli entiPresenti alla consegna l'assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani, il dirigente...