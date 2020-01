Polo scolastico e Tre Archi il 2020 è l'anno della svolta

I CANTIERI

FERMO Polo scolastico, Lido Tre Archi, Fontevecchia. A sintetizzare al massimo, sono queste per la città le principali sfide dell'anno appena iniziato. Il primo, finanziato con i fondi della ricostruzione, è a buon punto e svetta in via Salvo D'Acquisto. L'obiettivo è far cominciare ai ragazzi della Betti e della Fracassetti il prossimo anno scolastico nel nuovo plesso. Per il quartiere alla periferia nord il 2020 sarà decisivo. Dopo telecamere e lampioni, presto partiranno i lavori per lo skatepark e l'area giochi.

Gli interventi

In centro, procedono gli interventi per trasformare l'ex convento dei domenicani in museo archeologico. Fa l'elenco, l'assessore Ingrid Luciani, e tira le somme dell'anno trascorso, che ha visto il Comune spendere quattro milioni in lavori pubblici. Se a breve dovrebbero partire le opere di urbanizzazione (rotonde e nuova viabilità), progettate dal Comune, del nuovo polo scolastico, il 2020 sarà cruciale anche per la materna Villa Vitali che, una volta sistemata, ospiterà il percorso Montessori. Attesi per quest'anno pure gli adeguamenti sismici della Da Vinci, della Don Dino Mancini e di Salvano. «Si sono colti i frutti di un impegnativo lavoro di analisi del costruito di competenza comunale, che ci ha portato a poter guidare in maniera mirata le opere da effettuare sui vari plessi», dice Luciani e fa il punto sui lavori portati a termine.

Il bilancio

Quelli di manutenzione ordinaria, con l'impermeabilizzazione dei tetti delle scuole primarie Monaldi e Sapienza, la nuova pavimentazione delle palestre di Capodarco, Monaldi e San Michele Lido e i nuovi laboratori delle medie Da Vinci e Torre di Palme. Quelli di adeguamento sismico, con i 600mila euro spesi per i plessi Fracassetti, San Giuliano e Sant'Andrea. E quelli di ampliamento, con altri 600mila euro per i nuovi spazi della scuola di Girola. Capitolo quartieri. Il progetto di riqualificazione di Lido Tre Archi resta l'obiettivo principe. «Stanno entrando nel vivo spiega Luciani tutte le opere legate al programma di riqualificazione urbana della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Nomina Renzo Piano, l'assessore, e le scintille, «tanti piccoli interventi strutturali e non che interagiscono nell'indurre un cambiamento sociale». Le scogliere a Casabianca e Marina Palmense, il ponte ciclopedonale sull'Ete Vivo, «che finalmente collegherà Fermo a Porto San Giorgio anche a sud», il nuovo spazio aggregativo polifunzionale a San Marco alle Paludi, gli altri progetti da portare a termine. Quanto al fatto, Luciani ricorda gli interventi a Capodarco, l'ampliamento dei centri sociali di Lido e Campiglione, i punti luce nelle zone più isolate e «l'opera quotidiana di manutenzione e potenziamento di strade, percorsi pedonali, fabbricati comunali, aree verdi, aree giochi, impianti pubblici e a servizio dei fabbricati».

Lo spirito

«Si è lavorato moltissimo sintetizza , nello spirito di dare a molte zone della città qualcosa di utile per la vivibilità e la socializzazione». Ultima, ma non meno importante, la cultura. I lavori ripartiti al Fontevecchia fanno ben sperare. Il primo a essere ultimato sarà un cortile interno. La riapertura di Palazzo dei priori ha fatto da motore all'impennata di turisti arrivati in città a Natale. «Certosini lavori strutturali e manutentivi» hanno ridato alla città uno dei suoi gioielli più preziosi, «che ora si avvia a diventare il cuore della nuova sistemazione museale», dice Luciani. L'apertura del museo archeologico di Torre di Palme e del Terminal dedicato a Dondero, gli altri due interventi cruciali che hanno visto lavorare a braccetto Lavori pubblici e Cultura. Passi avanti anche per l'ex mercato coperto.

L'acquisizione

«I risultati positivi per un recupero e una rifunzionalizzazione della struttura fa sapere l'assessore hanno dato il via alle operazioni di acquisizione dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, che a breve saranno aggiudicati». Intanto, è stato pubblicato il bando per le aziende che vorranno essere della partita. Interventi, l'anno scorso, anche negli impianti sportivi, con l'ampliamento della palestra della pista di atletica, il rifacimento di buona parte della pavimentazione e l'efficientamento energetico della Cittadella dello Sport di via Leti, «un importante passo nell'ottica green per la città, che ci siamo prefissati fin dall'origine».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA