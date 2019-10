Polo scolastico e skate park La rivoluzione in due mosse

LE OPERE

FERMO Tra pochi giorni si sapranno i nomi delle ditte che realizzeranno la nuova viabilità di via Salvo D'Acquisto e il nuovo skate park di Lido Tre Archi. I due bandi sono infatti in scadenza. Lontani geograficamente, i cantieri promettono di rivoluzionare il volto di due zone importanti della città, entrambe in attesa di rilancio. Un bando riguarda le opere di urbanizzazione del nuovo polo scolastico. Che cresce a vista d'occhio. Se non ci saranno intoppi, i lavori dovrebbero partire all'inizio del 2020. Il prossimo anno scolastico, gli studenti delle medie Betti e Fracassetti lo cominceranno quindi nel nuovo plesso.

La soddisfazione

Che sarà «completo di tutto, con più aule rispetto a quelle attuali, un'aula magna di circa duecento posti, palestra e uno spazio mensa». Non nasconde la soddisfazione il sindaco Paolo Calcinaro. E i motivi non gli mancano. Tra le scuole pagate con i soldi della ricostruzione, quella di Fermo è tra quelle messe meglio. A conti fatti, tra ribassi e costi aggiuntivi per stabilizzare il terreno, si andrà a spendere meno degli 8,6 milioni previsti all'inizio. Discorso a parte per gli arredi, che non rientrano nel finanziamento. «Voglio pensare che il Miur farà qualcosa», l'auspicio del sindaco. Tra studenti, insegnanti e personale, da settembre, a mettere piede nel plesso saranno circa in seicento. Con inevitabili ricadute sul traffico.

La viabilità

In parallelo al polo, procede l'iter per la nuova viabilità. Sono previste due rotonde, di cui la più grande nei pressi della palestra dell'Ipsia, parcheggi e la sistemazione della viabilità interna. Il costo dei lavori è di 650mila euro finanziati dal Commissario straordinario per la ricostruzione. La gara scade tra sei giorni. Il cantiere dovrebbe partire nei primi mesi dell'anno prossimo. Per la rotonda bisognerà aspettare le vacanze estive. Intanto, si ragiona sui trasporti. L'obiettivo è «rendere il trasporto di scuolabus una grande opportunità», spiega Calcinaro. I ragazzi della Betti, avvezzi a usare i pulmini dopo il trasloco a Sant'Andrea, non dovrebbero avere problemi. Per quelli della Fracassetti, concentrati soprattutto nella zona del Tirassegno, c'è il camminamento in sicurezza in via Salvo D'Acquisto. C'è anche l'idea di mettere una fermata in piazza. Il Comune ha comprato altri due pulmini che portano a cinque il numero di mezzi acquistati negli ultimi tre anni. Resta il discorso dell'attraversamento pedonale rialzato, all'altezza del deposito della Steat e ora legato al futuro dell'area.

La costa

L'altro bando riguarda la costa. Fa parte del progetto di riqualificazione di Lido Tre Archi. Per la precisione, si tratta dello skate park. Circa trecentomila euro il costo dell'opera «tanto richiesta» che, una volta ultimata, sarà la più grande delle Marche. Rampe e saliscendi, curve e avvallamenti, con tanto di gradinate, per la gioia degli amanti della tavola su quattro rotelle. Quattro mesi, da progetto, il tempo di realizzazione. «La zona nord di Tre Archi sta cambiando volto», dice il sindaco. «Sta diventando appetibile e utile. La nuova illuminazione ha trasformato una zona prima oscura. La ditta che sta realizzando la Bambinopoli e l'area fitness sta facendo un ottimo lavoro». Lo skate park sorgerà lì vicino. A pochi passi saranno riqualificate anche le gance di bocce. Poi toccherà alla parte centrale del quartiere. Al parco principale, dove è prevista un'area verde e un accesso al mare.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA