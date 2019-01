Polo scolastico, attesa finita «Sarà pronto entro l'anno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CANTIERE FERMO Ruspe in azione in via Salvo D'Acquisto. Ieri mattina, dopo la consegna ufficiale del cantiere, sono partiti i lavori per il nuovo polo scolastico. A dirla tutta, qualche movimento c'era stato già lunedì. Quando, sulla scarpata a due passi dalla palestra dell'Ipsia, sono arrivati i mezzi per spianare il terreno su cui saranno piazzati i container con i materiali. Poi, la terra su cui sorgeranno le nuove scuole medie Betti e Fracassetti sarà drenata.Le palizzateIl passo successivo sarà posizionare le palizzate per...