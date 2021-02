Polo logistico a Santa Lucia e due manager per i trasporti

FERMO Diventerà un polo logistico per i mezzi elettrici e a metano, l'ex stazione di Santa Lucia. Tira dritto la Steat, dopo l'acquisto dell'area di via Salvo D'Acquisto. «Un'operazione aziendale legata a logiche aziendali e calcolata, dal punto finanziario, in base a logiche aziendali», puntualizza il presidente Fabiano Alessandrini e sgombera il campo da altre ipotesi. «Non abbiamo intenzione di fare operazioni commerciali o speculative su quell'area che per noi rimane strategica», spiega. Il progetto è di ristrutturare la vecchia stazione, che è vincolata, per traferirci gli uffici della società e realizzare «una cabina adeguata per l'elettrico e il metano, verso i quali ci dovrà essere una forte riconversione». Il nuovo corso della Steat, Alessandrini, l'ha preannunciato ieri mattina, presentando i due nuovi volti della società il direttore di esercizio Mario Pollicelli e il direttore tecnico Alessandro Flori pronti a prendere il posto del pensionando Giuseppe Rutolini, che a fine mese, dopo 34 anni, lascerà la società del trasporto pubblico locale. Visibilmente emozionato, Rutolini ha passato il testimone ai suoi successori, «i primi direttori del trasporto pubblico regionale a entrare tramite concorso». Il mobility manager Pollicelli, è iscritto all'Albo degli avvocati di Macerata ed è entrato in servizio l'11 gennaio. Flori, che è iscritto all'Albo degli ingegneri di Ancona, arriverà il 1° aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA