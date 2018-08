Polizia locale in prima linea Nei guai i furbetti dei rifiuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLI FERMO L'estate non è ancora finita per la polizia locale di Fermo. Anche se il grosso della stagione è ormai alle spalle, il caos scatenato sulla statale dall'incidente in galleria a Grottammare ha costretto la municipale a un surplus di lavoro. Il bilancio finora, però, è positivo.L'incremento«Nonostante siamo stati quasi sempre in emergenza, grazie all'incremento di personale, siamo riusciti a coprire tutti i servizi di nostra competenza. Anche se siamo stati costretti a ridurre al minimo l'attività amministrativa che...