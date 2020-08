Polemiche sugli sgravi Interviene la Regione

7Al coro di proteste per la mancata estensione alle Marche dello sgravio contributivo del 30% sui contratti di lavoro a tempo indeterminato e a termine, si unisce anche l'assessore regionale Fabrizio Cesetti che scrive direttamente ai ministri competenti. Azione dopo aver condiviso con il senatore Francesco Verducci la necessità di un emendamento correttivo allo stesso decreto. «L'incentivo introdotto dal decreto scrive Cesetti si aggiunge alle altre numerose agevolazioni di cui già le aziende del sud, diversamente dalle altre regioni, possono beneficiare nel momento in cui assumono disoccupati e giovani. La nuova misura, che nelle intenzioni del governo dovrebbe diventare strutturale, rischia di creare una forte disparità tra territori contigui che, tra l'altro, condividono analoghe problematiche in termini produttivi e occupazionali. La Regione non solo è interessata da tre processi di aree di crisi industriale complessa, ma confina con la Regione Abruzzo, con la quale ha in comune la natura di Regione in transizione per la politica di coesione 2021/2027, in virtù del calo del Pil, dovuto anche alle grandi crisi dei settori del bianco e del calzaturiero».

Francesco Massi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA