«POCHI VACCINI ABBIAMO SOLO 430MILA DOSI»

L'EMERGENZA

FERMO Preoccupa la situazione delle scuole del Fermano. I dati degli studenti contagiati non sono noti, come quelli delle classi in quarantena. L'Area vasta 4 si limita a parlare di «parecchi casi» nei vari plessi della provincia. Significa che i contagi sono fuori controllo? O è un modo per non allarmare le famiglie? Dalle risicate indiscrezioni che filtrano, l'Annibal Caro starebbe vivendo una delle situazioni più critiche, con sei classi in quarantena tra Liceo classico e delle scienze umane.

La scelta

Oggi, per metà degli ultimi tre anni delle superiori parte la didattica a distanza. Misura voluta dalla Regione per rallentare i contagi che, ieri, nel Fermano, si sono impennati ancora, con nuovi settanta casi. «Stiamo vivendo un nuovo picco pandemico. È l'andamento della malattia, con ondate epidemiche e picchi che poi si abbassano, per ricomparire a distanza di tempo. Dobbiamo imparare a conviverci». A parlare è Giuseppe Ciarrocchi. Per il direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Av 4, nella situazione in cui ci troviamo, è fondamentale che la gente sappia come comportarsi. Mascherina, distanziamento e test rapidi per tutti, anche in farmacia, in caso di sintomi, per cercare di non finire in ospedale, dove ieri, a Malattie infettive, i ricoverati erano trenta. «Non bisogna aspettare il dipartimento che chiama. Abbiamo una media di sessanta casi al giorno. Se ognuno porta dieci contatti stretti, fanno seicento. Come facciamo ad avvisarli tutti in un giorno? Ci si deve mettere in autoisolamento e allertare i famigliari», spiega Ciarrocchi.

L'età

Facile a dirsi per gli adulti, ma che succede se, in quarantena, finisce un bambino, come tanti in questi giorni per via dei contagi a scuola? «Il genitore deve sapere che fare quando in una classe c'è un bambino positivo e dovrebbe adottare tutte le precauzioni del caso. Buon senso e conoscenza permettono di controllare l'infezione. Se tutta la popolazione seguisse queste prassi, le chiusure non servirebbero», fa sapere il direttore del Dipartimento di prevenzione. Tradotto: i genitori dei bambini in isolamento, perché un compagno di classe o un insegnante sono risultati positivi, possono andare al lavoro, ma devono prestare più attenzione del solito ed evitare uscite in comitiva, finché non finisce la quarantena del figlio.

L'obiettivo

«Dobbiamo essere il più possibile bravi a intercettare i positivi ed aumentare il numero dei test», aggiunge Ciarrocchi e spiega perché, dopo 14 giorni di quarantena, gli studenti possono tornare a scuola senza fare il tampone. «Se dopo 14 giorni non manifestano sintomi, siamo sicuri che l'infezione è passata», dice. Si accorcia l'isolamento per i positivi asintomatici che, dopo tre settimane, possono tornare alla loro vita di prima perché «la carica virale si abbassa con il passare dei giorni e, dopo 21, non sono più contagiosi». Sono partite, intanto, nel Fermano le vaccinazioni antinfluenzali. Grazie a un accordo con l'Area vasta 4, i pediatri vaccineranno tutti i bambini a rischio. Per quelli da zero sei anni, per i quali il vaccino gratis, si è «in attesa di un accordo regionale». Il problema sono tutti gli altri. Quella corposa fascia che va dai sette a cinquantanove anni, che, pur volendo, non potrà vaccinarsi. «Non c'è speranza chiosa Ciarrocchi perché il vaccino non si trova. Ne abbiamo acquistate 430mila dosi. Chi dice che ne acquisterà altre dove pensa di prenderle?».

Francesca Pasquali

