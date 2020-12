Pochi piatti fanno Natale come i cappelletti in brodo. Se il brodo è quello di cappone, poi, il piacere è doppio. Con i locali chiusi per le feste, la gente s'attrezza. Non aspetta il 25 per soddisfare il palato. E i ristoranti, fin che possono, si riempiono. Il fine settimana scorso, da Zenà a Servigliano, c'è stato il pienone. Il clou, però, deve ancora arrivare. «Lo aspettiamo per mercoledì, l'ultimo giorno in cui saremo aperti. Dopo quasi un anno di restrizioni, la gente ha voglia di stare insieme e il ristorante non è solo cibo, ma anche convivialità», spiega Alesia Cesetti, dello storico locale di Servigliano. La settimana di Natale è partita un po' in sordina. Ieri, seduta ai tavoli, di gente ce n'era, ma non un'esagerazione. Oggi e domani, prenotazioni alla mano, i numeri saliranno. Perché, vanno bene le restrizioni e i pranzi in casa, ma per tanti, mangiare fuori è ancora una soddisfazione a cui è difficile rinunciare. «I nostri clienti spiega la ristoratrice sanno che siamo un ristorante molto tradizionale. E sanno che ogni pranzo di Natale cuciniamo i cappelletti in brodo fatti a mano. Invece di mangiarli il 25, li mangeranno prima. Tanto erano già pronti, perché il pranzo di Natale non puoi prepararlo all'ultimo minuto». Oltre ai cappelletti e alla famosissima tagliata, il menù prevede galantina, insalatina di cappone, agnello e trippa. «Tutti piatti un po' rustici, di una volta, ai quali si stanno avvicinando anche i più giovani.

