Plasma iperimmune I sindaci in campo: «Con le donazioni si salvano tante vite»

Un cittadino di Montappone, anche piuttosto giovane, si trova in Terapia intensiva al Murri di Fermo e sta lottando contro il Covid. Un caso che spinge il sindaco del paese, capitale dei cappellifici, Mauro Ferranti, raccogliendo la richiesta d'aiuto della moglie, a lanciare un appello accorato a tutti i cittadini esortandoli alla donazione del plasma iperimmune.

La richiesta

«Chiedo la vostra preziosa collaborazione per soddisfare un servizio che oggi si sta dimostrando di vitale importanza per salvare la vita agli ammalati di Covid - scrive Ferranti -. Da tutto il personale sanitario e dai nostri medici di base, già da tempo, è partita la richiesta di aiuto al riguardo. Ora più di allora questo grido di allarme deve svegliare le coscienze di tutti coloro che potrebbero essere potenziali donatori, perché le terapie a base di plasma stanno dimostrando la loro efficacia. Un nostro concittadino, a cui va tutto il nostro affetto, proprio in queste ore sta lottando contro il maledetto virus e, grazie a questo trattamento, al momento sta ottenendo un risultato decisamente buono. Se si considera che non è neanche facile poter donare, dato che bisogna disporre di determinati requisiti, faccio appello affinché telefoniate ai numeri 0734 6252533, 0734 6252536 o 0734 6253135. Anche una sola persona che possa donare potrà salvarne un'altra e così via, innescando un circolo virtuoso».

L'impegno

Una mobilitazione già lanciata nei giorni scorsi da parte dei vertici sanitari dell'Area vasta che rimarcavano come le scorte, all'ospedale Murri, fossero finite, visto che le scarsissime donazioni fatte si erano bloccate. Un appello a darsi da fare era stato lanciato anche ai medici di base e ai primi cittadini e ora viene raccolto dal sindaco di Montappone che fa riferimento al sui concittadino. Nei giorni scorsi sui computer dei medici di base della provincia era arrivato anche il cosiddetto protocollo Tsunami. Uno studio, di cui è parte anche la nostra regione, sul trattamento del Covid con questo plasma iperimmune. Tra l'altro il Centro trasfusionale di Fermo è punto di riferimento anche per le province di Ascoli e Macerata. «Il plasma iperimmune - aveva spiegato nei giorni scorsi al Corriere Adriatico la direttrice Giuseppina Siracusa -, prelevato ai contagiati guariti, ricco di quegli anticorpi che si stanno rivelando preziosi per curare i malati, è efficace soprattutto se intercettiamo sintomatici in fase precoce, ma non ce n'è abbastanza. Lo stiamo chiedendo a Pesaro e ad Ancona per la terapia compassionevole. Dobbiamo decidere a chi somministrarlo».

L'emergenza

Un appello ancor più importante visto che la battaglia va condotta con tutti i mezzi. Anche perché le notizie che giungono dall'ospedale sono tutt'altro che confortanti. Qui si continua a morire di Covid. Tra venerdì e ieri, l'ospedale ha vissuto una delle sue giornate più tragiche. Sono, infatti, spirati tre pazienti, tutti uomini. Si tratta di un 84enne di Grottazzolina, di un 75enne di Montegranaro e di un 77enne di Fermo, quest'ultimo deceduto al pronto soccorso. Al Murri, ieri, i pazienti positivi erano 64 (31 in Malattie infettive, 21 in Medicina Covid, 7 in Terapia intensiva, 5 al pronto soccorso). Quattro sono stati dimessi. Non si arresta, inoltre, la curva dei contagi. Ieri, nel Fermano, si sono registrati 47 nuovi casi. Sempre ieri, c'è stata una nuova impennata delle persone in quarantena, passate dalle 1.756 di venerdì alle 1.847 di sabato (+91). Quelle sintomatiche sono 238 (+4). Ventinove gli operatori sanitari in quarantena (-1). Dall'inizio della pandemia, nella nostra provincia, i contagiati sono stati 3.005, le persone in quarantena 9.532.

Marina Vita

