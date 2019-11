«Più spazio ai privati nella cabina di regia»

IL DIBATTITO

FERMO «Senza di noi non si va da nessuna parte». Noi sono le strutture ricettive del Fermano. Insieme, chiedono un ruolo di primo piano nella tanto proclamata e mai attuata cabina di regia del turismo. A capo della quale vorrebbe mettersi Marca Fermana. A lasciare il futuro del settore nelle mani del pubblico, però, gli imprenditori non sono più disposti.

Il comparto

«Il turismo dice il direttore di Confcommercio Marche Centrali, Massimiliano Polacco è un comparto economico privato. Nel Fermano è in un momento di grande ristrutturazione organizzativa. Alcuni imprenditori stanno facendo grossi investimenti per la ridefinizione del ruolo delle strutture di accoglienza. È questo il vero motore del turismo e credo che debba essere al centro di un coordinamento». Come a dire: il privato ci mette i soldi, il privato deve poter decidere. Alberghi, villaggi vacanze e b&b pretendono di essere parte attiva nel destino del turismo fermano. Non vogliono restare dietro le quinte le tre figlie di Confcommercio, che insieme radunano buona parte delle strutture ricettive della provincia. Un pensiero unico quello di Villaggi Marche, con a capo il neopresidente Daniele Gatti, di B&B Porto Sant'Elpidio di Devis Alesi e dell'Ataf di Gianluca Vecchi. Quest'ultimo è pure presidente del Distretto turistico del Fermano, altra realtà che si è proposta alla guida di un eventuale coordinamento del turismo. Ma pare sarebbe disposto a fare un passo indietro, a patto che Marca Fermana faccia spazio agli imprenditori del settore, limitando il ruolo del pubblico. Martedì l'associazione rinnoverà il direttivo. Si vocifera che alla presidenza concorreranno almeno un paio di associazioni di categoria. Se a prendere il posto di Stefano Pompozzi dovesse essere un altro candidato pubblico, Confcommercio potrebbe lasciare Marca Fermana. «Ognuno ha il suo ruolo: l'ente pubblico quello di collaborazione negli eventi del territorio, le strutture ricettive quello di svilupparne il turismo. Mischiarli sarebbe un enorme errore, non solo storico, ma anche economico e politico. Qualche volta il pubblico dovrebbe saper collaborare e non voler essere il primo attore», spiega Polacco.

Il percorso

«Siamo entrati in Marca Fermana prosegue perché ritenevamo che potesse iniziare un percorso evolutivo nei confronti del vero turismo e non solo di un ente sovracomunale. Il turismo è fatto anche di numeri. E i numeri non danno ragione a questa scelta. L'autoproclamazione di se stessi non serve a niente. La strada maestra è andare avanti insieme, ognuno nel suo ruolo. Se così non fosse, saremo costretti a prendere altre vie».

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

