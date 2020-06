«Più letti, meno sprechi»

IL DIBATTITO

FERMO Quale futuro per i piccoli ospedali? Dopo aver sentito i sindaci del territorio, a dire la loro intervengono anche i medici di base in pensione che hanno anche avuto esperienze politico-amministrative. Motivi di riflessione e idee ce ne sono a iosa e questo è il tempo del confronto , con onestà intellettuale. I primi cittadini hanno ribadito l'importanza di utilizzare in maniera adeguata le vecchie strutture ospedaliere garantendo un servizio capillare su tutto il territorio.

No al risparmio

Secondo Tolmino Rossi, medico di base a Montegiorgio in pensione dallo scorso gennaio «sulla salute non si risparmia: è il caposaldo di ogni società umana. Una popolazione sana produce e arricchisce il territorio, e non è possibile che debba rivolgersi alla sanità privata per avere garantito questo diritto. Sotto Covid, se ci fosse stato un altro presidio periferico, l'ospedale di Fermo avrebbe potuto continuare a curare tutti gli altri ammalati. Occorre ridare ai piccoli ospedali quanto tolto. Non parlo dei reparti che c'erano, piuttosto di un pronto soccorso, potenziato con personale medico e paramedico, e un'attrezzatura di prima diagnosi per gestire in autonomia i codici verdi e gialli. Il Pat (Prima assistenza territoriale) non ha strumenti per fare diagnosi e di notte c'è una sola guardia medica, a volte non adeguatamente formata. Il vero problema è quello del personale. Sulle strutture ospedaliere già esistenti, volendo ci si potrebbero riportare i piccoli interventi di chirurgia, la Dermatologia, l'Ortopedia per controllo o rimozioni gesso, l'Oculistica, la Gastroscopia, la Colonscopia etc». Sulla necessità di potenziare le maestranze è assolutamente d'accordo anche Fabrizio Zechini, di Fermo, anche lui medico condotto in pensione (attualmente direttore della casa di riposo Sassatelli), con esperienza di consigliere di maggioranza ai tempi della Brambatti, oltre che, per un biennio, anche medico di pronto soccorso. «I piccoli ospedali avevano un ruolo funzionale collegato anche a tempi in cui c'era una limitazione al movimento. Può andare bene l'ospedale unico, ma solo se riccamente potenziato con servizi specialistici, personale qualificato e posti letto. Questo perché la numerosa utenza che prima si sparpagliava in altre strutture ora confluisce tutta a Fermo che deve essere in grado di dare una risposta sanitaria adeguata, che non è quella attuale. Faccio un esempio banale: se al pronto soccorso ci fossero più medici e più infermieri, ma anche più spazi, le attese si ridurrebbero notevolmente. Se sul territorio i tempi di attesa per gli esami fossero inferiori, i cittadini non sarebbero costretti a rivolgersi al privato. Quindi ritengo che un paio di postazioni vicariali all'ospedale di Fermo, sul territorio sarebbero necessarie perché si eviterebbero le incresciose situazioni determinatesi in emergenza».

Il posto

Per Zechini «va capito bene se questo servizio deve essere messo qui, piuttosto che là. Ma tutto passa attraverso il potenziamento e la qualificazione del personale medico e paramedico. Le strutture ci sono già. Ad esempio penso all'ospedale di Montegranaro, il più di recente costruzione, oggi cattedrale nel deserto. Cominciamo a tagliare gli sprechi e utilizzarli per dare servizio e programmiamo bene, tenendo in considerazioni tutte le variabili possibili».

Marina Vita

