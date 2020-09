Più iscritti alle superiori L'Iti istituto più gettonato

LA RIPARTENZA

FERMO Ancora undici giorni e l'esercito dei 5.686 tornerà in classe. Tanti sono gli alunni delle superiori iscritti agli istituti della provincia. Le matricole sono 1.582. Anche quest'anno, la scuola più gettonata è stata l'Iti che ha sfiorato quota 1.500 iscritti (sono 1.481). Se si aggiungono quelli all'Agraria di Montegiorgio (117), estensione nell'entroterra del Montani, gli iscritti salgono a 1.598. Segue, nella classifica delle scuole preferite, il Liceo scientifico di Fermo che, nelle sue varie articolazioni, è stato scelto da 994 ragazzi.

Il classico

Di poco inferiore il numero degli studenti che frequenteranno l' Annibal Caro. Saranno 923, tra Classico e Scienze umane. A scendere, ci sono l'Itet Carducci Galilei, con 759 iscritti, e l'Ipsia Ricci, con 745. I due istituti alberghieri della provincia sono stati scelti, nel complesso, da 681 ragazzi. 380 andranno in quello di Porto Sant'Elpidio, 301 in quello di Sant'Elpidio a Mare.

Lo scientifico

Il Liceo scientifico di Porto Sant'Elpidio, quest'anno, sarà frequentato da 443 alunni, quello di Montegiorgio da 216. Quanto ai licei artistici, quello di Fermo tocca quota 327 iscritti, quello di Porto San Giorgio 129. All'Itc di Porto Sant'Elpidio gli alunni saranno 131, a quello di Montegiorgio 101, a quello di Amandola 76. Con 309 matricole, il Montani si conferma la scuola superiore della provincia preferita dalle nuove leve, anche se in calo rispetto all'anno scorso, quando i nuovi iscritti erano stati 387. Cresce il Liceo scientifico di Fermo, dove le matricole sono 253, contro le 179 dell'anno scorso. Stabile l' Annibal Caro, con 191 nuovi iscritti, stesso identico numero del 2019-2020. Leggera crescita per l'Ipsia Ricci che passa da 146 a 164 nuovi iscritti. Lieve calo, invece, per i licei scientifici di Porto Sant'Elpidio e Montegiorgio. Numeri a parte, il nuovo anno scolastico è, ormai, davvero alle porte. Gli istituti stanno limando gli ultimi dettagli prima delle riaperture, anche se le incognite sono ancora tante. Il timore, condiviso dalla maggior parte dei presidi, è che, all'ultimo minuto, dall'alto, cambi qualcosa, vanificando gli sforzi fatti finora per organizzare gli spazi e preparare il personale. Per far incastrare, insomma, tutte le tessere di un mosaico la cui forma resta per ora sconosciuta. Paura che i presidi delle superiori condividono coi colleghi delle altre scuole.

Sale la tensione

«Siamo tutti sulla stessa barca il pensiero comune , se dovessero arrivare nuove disposizioni, sarà impossibile adeguarsi in così poco tempo». Il conto alla rovescia è partito da già da un bel po' e, man mano che il 14 si avvicina, la tensione sale. Il problema spazi sembrava archiviato, ma ci sono ancora plessi con gli operai al lavoro e i calcinacci sul pavimento. Sui trasporti, l'accordo raggiunto soddisfa più o meno tutti, ma anche lì ci sarà da capire se tutto filerà liscio. L'altra incognita è la didattica. Per il ministero, dalle medie in giù, va fatta in presenza, ma ci sono scuole che ipotizzano almeno qualche ora di lezione da casa per gli alunni più grandicelli. Spazi permettendo, le superiori, invece, sembrano orientate a far tornare tutti in classe, ora che, con gli autobus che possono essere pieni fino all'80 per cento, il nodo dei trasporti sembra in larga parte sciolto. Ancora una manciata di giorni e si saprà se l'ingranaggio si metterà in moto e, soprattutto, non s'incepperà.

Francesca Pasquali

