Più controlli per le visite al cimitero

7Un'unica raccomandazione, quella di usare prudenza. Diverse le modalità operative a seconda dei Comuni. Il weekend di Ognissanti che inizia di fatto oggi vedrà molti cittadini andare a fare visita ai propri cari nei cimiteri. Tre le regole generali da rispettare, riportate nelle disposizioni che i singoli Comuni stanno adottando: indossare sempre la mascherina, mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro, utilizzare il gel disinfettante per le mani. «Tutti i visitatori sono invitati ad igienizzare le mani prima e dopo l'utilizzo di oggetti di uso comune» specifica il Comune di Grottazzolina: scale, contenitori di acqua e altro. Importante evitare gli assembramenti all'interno e all'esterno dei cimiteri, e questo lo ricordano un po' tutti, anche il comune di Fermo che, per i propri camposanti, invita tutti «al senso di responsabilità, anche per onorare queste festività nella massima sicurezza di tutti». Proprio per garantirla, a Monte Urano è stato chiesto ai cittadini di diluire le visite al cimitero nel corso di tutta la settimana. In questi giorni festivi, la sindaca Canigola ha prediposto «la presenza di polizia municipale e Protezione civile per evitare la formazione di assembramenti, e in accordo con la parrocchia, non saranno svolte la messa al cimitero e la processione». A Montegranaro, è annunciata la presenza di polizia municipale e Protezione civile; presidi anche a Porto San Giorgio, dove da oggi e fino a lunedì la municipale si occuperà di servizi all'esterno (viabilità e sosta) e anche all'interno, qui coadiuvata dalla Protezione Civile Comunale. A Petritoli ci saranno volontari comunali per scaglionare gli accessi in caso di affollamento della struttura cimiteriale, mentre a Sant'Elpidio a Mare il sindaco Alessio Terrenzi ha previsto il servizio di trasporto gratuito (iniziato già da ieri) dalle frazioni verso il cimitero di Sant'Elpidio a Mare e da Casette d'Ete verso quello di Cura Mostrapiedi. Sono previste corse sia al mattino che al pomeriggio, con gli orari disponibili su manifesti affissi ai cimiteri comunali e su volantini alle fermate dell'autobus. Non sono state previste «misure di limitazione agli ingressi, perché le dimensioni dei nostri cimiteri consentono il distanziamento» spiega l'assessore (e vicesindaco) Mirco Romanelli. In considerazione dell'evolversi dell'emergenza sanitari, l'invito dei vescovi marchigiani, «in prossimità dei riti della commemorazione dei defunti, raccomandano (in particolare modo ai sacerdoti) di attenersi rigorosamente alle norme vigenti».

