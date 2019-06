Pitti Uomo in tenuta il Fermano presente con quindici marchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BILANCIO FERMO Pitti Uomo in tenuta. I primi dati finali registrano un'affluenza di oltre 18.500 compratori, dei quali 8.200 circa esteri provenienti da quasi 100 paesi. Nella classifica dei primi 15 mercati esteri sempre in testa la Germania, seguita da Giappone, Spagna, Regno Unito, Olanda, Francia, Turchia, Stati Uniti, Svizzera, Cina, Belgio, Corea del Sud, Russia, Austria e Hong Kong. Anche per questa edizione che si è chiusa ieri alla Fortezza da basso di Firenze la manifestazione ha superato i 30.000 visitatori in totale. Erano 15 i...