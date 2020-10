Piscine e palestre nel mirino

LE REAZIONI

FERMO Palestre e piscine del Fermano sono in fibrillazione. Da giorni, aleggia l'ipotesi di chiuderle per limitari i contagi. «Sarebbe come rivivere un incubo», dicono in coro gli operatori del settore , proprio adesso che i clienti stavano tornando e le casse, rimaste vuote per due mesi buoni, cominciavano a rimpinguarsi, l'obbligo di abbassare la serranda, a tanti di loro, darebbe il colpo di grazia. «Che senso avrebbe farci chiudere, dopo che ci hanno fatto riadattare gli spazi e comprare gel e disinfettanti?», dice Alessandra Corradini, da 34 anni titolare, a Fermo, della palestra Colosseum.

Situazione sotto controllo

«Da qualche settimana spiega , sono tornati i clienti. Non tanti come prima perché, con i distanziamenti, più di 45 all'ora non possiamo farne entrare, ma è pur sempre una ripartenza. Sono contenta, non ci speravo». In palestra, la situazione è sotto controllo. «Finora, da noi, non ci sono stati contagi. Siamo sempre molto attenti. I clienti entrano con la mascherina e la tengono finché non arrivano all'attrezzo. La abbassano per fare l'esercizio, poi la rialzano. Gli attrezzi sono distanziati e vengono puliti prima e dopo ogni utilizzo. Ogni sera, sanifichiamo tutto con prodotti specifici», spiega. Ma, da quando è cominciata a circolare la voce delle presunte chiusure, gli amanti del fitness, in palestra, si sono visti meno. «Quelli che vengono fa sapere Corradini chiedono che succederà con gli abbonamenti. Se, in futuro, ci dovessero far chiudere, non si tratterà di un mese. Sarà per tutto l'inverno, visto che, a dicembre e gennaio, arriverà il picco dell'influenza. A quel punto, non saremo certo noi a essere in cima ai pensieri di chi decide. Già abbiamo perso un anno, non possiamo perderne un altro». Anche le piscine sono col fiato sospeso. «Chiudere significherebbe guai seri. Poi, sarebbe davvero difficile andare avanti e riaprire», dice Marco Cicconi, referente della Virtus Buonconvento per la piscina comunale di Fermo. Nessun contagio, finora, neppure nell'impianto di largo Teodori. Anche se i clienti non sempre si dimostrano molto disciplinati. «La situazione è sotto controllo», dice Cicconi.

Le precauzioni

«Adottiamo tutte le precauzioni. L'ambiente della piscina prosegue è uno dei più sicuri. In acqua c'è il cloro e abbiamo la lampada Uv, che abbatte i virus e i batteri. Dei clienti, qualcuno è più diligente, mentre altri bisogna sempre starli a riprendere. Si fermano sulle tribune che, invece, sono zone di passaggio per l'uscita e bisogna richiamarli». Anche in piscina, negli ultimi giorni il calo di presenze dovuto alla paura del contagio comincia a farsi sentire. La sensazione è di vivere alla giornata, aspettando di vedere che succede. «Se avessimo fatto tutto come si deve quest'estate, probabilmente non ci saremmo ritrovati in questa situazione», dice il referente della società che gestisce la piscina comunale e boccia l'ipotesi, in caso di chiusura, di salvare l'attività agonistica. «Tenere aperto un impianto di questo tipo solo per quello chiosa non vale la pena. Non ci copri neanche le spese».

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

