Piazzale Azzolino una babele Nell'isola pedonale c'è il caos

IL FOCUS FERMO Auto in doppia fila anche nei parcheggi per i motorini e dentro l'isola pedonale. Da quando è chiuso al traffico, piazzale Azzolino sembra una babele. Il caos. Di mattina, come di pomeriggio. Automobilisti impazziti alla ricerca di un buco. E, per trovarlo, sono disposti a tutto. Anche a bloccare gli altri mezzi. O a piazzarsi dove proprio non potrebbero. Non sono tutti uguali, per la verità. C'è chi, aspettando qualcun altro, resta dentro l'auto, per evitare gli accidenti degli automobilisti imbufaliti. Chi si attacca al...