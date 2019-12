Piazza del Popolo in vetrina ora lo show di Ivana Spagna

LE FESTE

FERMO La città si prepara al bis, anzi al tris, di Capodanno. La macchina organizzativa del Natale, in moto da un bel po', unge gli ingranaggi per il gran finale. Il programma della nottata di piazza, in circolazione sui social già da settimane, è stato ufficializzato ieri mattina. Anche quest'anno a capo dell'organizzazione c'è Stefano Castori. Confermati il format delle scorse edizioni, con musica più o meno dalle 23, pausa a mezzanotte per gli auguri e poi via, fino a che ci sarà gente. L'ospite d'onore è Ivana Spagna che canterà dal vivo per un'oretta.

I ritmi

Dal loggiato di San Rocco farà ballare la piazza con i suoi successi. Affidato a una scatenata The rhythm of the night il bis di chiusura. Ci saranno anche due maxischermi e illuminazione scenica. La notte più lunga dell'anno proseguirà con i dj Mario Mazzaferro, Loris e Robbie Vee e musica anni '70-'80-90. Per partecipare al Capodanno di Fermo, l'unico di piazza della provincia, arriveranno da mezza Italia. Son attesi pullman da Umbria, Abruzzo e Toscana e comitive da Milano e Firenze. Una chiusura d'anno col botto, insomma, anche se i botti saranno solo metaforici. Perché quelli veri verranno vietati. Stop pure a bottiglie e bicchieri di vetro dopo le 23. «Chiudiamo questi cinque anni in maniera fantastica», il commento dell'assessore al Commercio Mauro Torresi. «Quello che quest'anno è esploso ha aggiunto il vicesindaco Francesco Trasatti è il frutto di un lavoro sul Natale che dura dall'inizio del mandato. Raccogliamo, con l'entusiasmo della gente, il lavoro seminato. Il Capodanno è la ciliegina sulla torta di una stagione invernale perfetta».

Il primo bilancio

Il riferimento è al pienone dei giorni scorsi, con il centro straripante e parcheggi introvabili. Chi c'era l'ha visto con i propri occhi. Gli altri lo spettacolo della piazza gremita se l'è goduto in foto. Tante quelle circolate in queste ore sui social, che immortalavano il centro invaso da un'ondata di visitatori e le attrazioni natalizie prese d'assalto. E nei prossimi giorni, c'è da scommetterci, si replicherà. Oltre a pista, albero e tutto il resto, oggi toccherà anche al Tombolone scientifico dell'Iti Montani. Il Natale dei quartieri propone alle 18.30 un aperitivo di auguri in piazza Bresca, a Lido di Fermo, e alle 20.30 la Cena del Mercante in fiera nella sede di contrada Fiorenza. Domani dalle 14.30 sempre a Lido spazio alla caccia al tesoro. Alle 17 si torna in centro con il concerto di Valerina Sturba e il suo thernim a Palazzo dei Priori di cui riferiamo nel box. Alla stessa ora il centro sociale di Caldarette Ete ospiterà una tappa della Maratona del sorriso. Dalle 17 alle 19 in centro le ginnaste della Fermo 85 in versione Umpa Lumpa daranno vita a un divertente flash mob.

La riviera

Lasciando il capoluogo, a Porto San Giorgio oggi alle 17 nella chiesa di San Giorgio Martire si terrà il tradizionale concerto di Natale. Sempre alle 17 la street band The white carols rallegrerà le vie del centro. Alle 21.30 al teatro comunale sarà la volta del concerto di beneficenza con la Diego Mercuri & the wrecking band. A Porto Sant'Elpidio domani dalle 16 il Christmas Village ospiterà lo spettacolo La scuola di magia di Larry Potter, mente alla pista di pattinaggio protagoniste saranno le mascotte Elsa e Olaf, direttamente dal Regno di ghiaccio. Chiusura alle 21.15 nella chiesa della SS. Annunziata con il concerto di Natale del coro Gospel Equi-voci.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA